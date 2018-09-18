Yağmur botundan saksı yapımı
Yağmur botlarından saksı yapılır? Yağmur botlarından saksı yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?18 Eylül 2018 Salı 21:40
MALZEMELER:
Yağmur botları
Sprey boya
Toprak
Çiçek
Çakıl taşları
Botları delebilmek için ucu keskin bir alet
YAPILIŞI:
Botlarınızın altını matkap yardımı ile delin.
Daha sonra botlarınızı sevdiğiniz renkte bir sprey boyayla boyayın.
Botların tabanına çakıl taşlarını ekleyin ve daha sonra içine toprak ilave edin.
Son olarak saksının içinde yetiştirmek istediğiniz çiçekleri saksıya yerleştirin.
Üzerine su dökün ve her zaman duracağı yere yerleştirin.
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