Yağmur bile onları vazgeçiremedi! Duyan oraya koştu
Şanlıurfa'da 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İlçe Müdürlüğü önünde sağanak yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu.02 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, ilçedeki okullarda temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 120 işçi alınacağını duyurdu.
İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
Noter kurası ile belirlenecek
Genç - yaşlı yüzlerce kişi saatlerce, sağanak altında iş başvurusu yapmak için beklerken bazı kadınların kucağında çocuklarıyla sıra beklemesi dikkat çekti. 5 bin kişinin başvurduğu işe alınacak 120 kişinin, noter kurası ile belirleneceği belirtildi.
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