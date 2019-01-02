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Yağmur bile onları vazgeçiremedi! Duyan oraya koştu

Şanlıurfa'da 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İlçe Müdürlüğü önünde sağanak yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
Yağmur bile onları vazgeçiremedi! Duyan oraya koştu

Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, ilçedeki okullarda temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 120 işçi alınacağını duyurdu.

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Noter kurası ile belirlenecek

Genç - yaşlı yüzlerce kişi saatlerce, sağanak altında iş başvurusu yapmak için beklerken bazı kadınların kucağında çocuklarıyla sıra beklemesi dikkat çekti. 5 bin kişinin başvurduğu işe alınacak 120 kişinin, noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
  3. İŞKUR

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