Yağmur barajlara yaradı

8 Ocak’ta yüzde 19,16 olan kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 24,66 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 94,23, Terkos’ta yüzde 27,12, Sazlıdere’de yüzde 6,55, Alibey’de yüzde 35,51, Büyükçekmece’de yüzde 23,88, Ömerli’de yüzde 19,74, Darlık’ta yüzde 46,17 olarak kaydedildi. Edirne’de ise kentte etkili olan yağışların barajlardaki doluluğu yüzde 15 artırdığı belirtilirken, Kırklareli’nde etkili olan yağışlar, iki baraja 31 milyon 201 bin metreküp su katkı sağladı.