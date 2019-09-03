Yağlı saç derisi ve kepeğe karşı kabartma tozu maskesi

Fazla yağ ve ölü cilt hücrelerinin tetikleyicileri, kepek, büyük, yağlı ve sarı veya beyaz pullardır. İlk olarak, mantar ve yağlı saç derisinin neden olduğu kepek için ev ilaçlarına bir göz atalım …

KABARTMA TOZU

Kabartma tozu, seboreik dermatitin neden olduğu kepek tedavisinde etkilidir.. Bakteriyel büyüme için elverişsiz bir ortam oluşturan kafa derisinin pH seviyelerini dengeler. Hafif bir eksfoliyan olarak ölü deri hücrelerini ve kafa derisi üzerinde aşırı yağ birikimini giderir.

2 çorba kaşığı kabartma tozu ve suyla karıştırın.

Saçını ve saç derisini ıslat. Kabartma tozu karışımını kafa derisine nazikçe sürün.

Birkaç dakikalık masajdan sonra, uygulamayı 5 dakika bırakın.

Normal suyla durulayın ve kurulayın.

İşlemi düzenli olarak tekrarlayın.

Not: Bu işlemde saçınızı yıkamak için şampuan kullanmayın.