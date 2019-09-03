Yağlı saç derisi ve kepeğe karşı kabartma tozu maskesi
Mantarlı ve yağlı saç derilerinin oluşturduğu kepekle nasıl mücadele edilir?03 Eylül 2019 Salı 15:02
Fazla yağ ve ölü cilt hücrelerinin tetikleyicileri, kepek, büyük, yağlı ve sarı veya beyaz pullardır. İlk olarak, mantar ve yağlı saç derisinin neden olduğu kepek için ev ilaçlarına bir göz atalım …
KABARTMA TOZU
Kabartma tozu, seboreik dermatitin neden olduğu kepek tedavisinde etkilidir.. Bakteriyel büyüme için elverişsiz bir ortam oluşturan kafa derisinin pH seviyelerini dengeler. Hafif bir eksfoliyan olarak ölü deri hücrelerini ve kafa derisi üzerinde aşırı yağ birikimini giderir.
- 2 çorba kaşığı kabartma tozu ve suyla karıştırın.
- Saçını ve saç derisini ıslat. Kabartma tozu karışımını kafa derisine nazikçe sürün.
- Birkaç dakikalık masajdan sonra, uygulamayı 5 dakika bırakın.
- Normal suyla durulayın ve kurulayın.
- İşlemi düzenli olarak tekrarlayın.
Not: Bu işlemde saçınızı yıkamak için şampuan kullanmayın.
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