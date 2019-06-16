Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı





BALIKESİR (AA) - Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde yeni başkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.

Birliğin merkezi Balıkesir'de gerçekleştirilen toplantıda yapılan başkanlık seçiminde, başkanlığa oy birliğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz seçildi.

Seçimler sonucunda Meclis 1. Başkan Vekili Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meclis 2. Başkan Vekili ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu.

Seçimin ardından konuşma yapan Yılmaz, yağlı güreşin, Türkiye'nin kültürel ve soyut mirası olduğunu vurguladı.

Yılmaz, yağlı güreşi dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birliğimizin kökünde bu kültürel mirasımızı yaşatmak, orijinalitesini devam ettirmek var. Bunun doğal seyircisi saat 07.00'de geliyor, akşam ezanına kadar güreşler devam ettiği sürece bir şekilde orada bekliyor. Bir rivayete göre 20 milyon seyircisi olan bir spor. Kırsal mahallelerimizde var. Buna hizmet etmek için yola çıktık. Yeni meclis üyesi olan arkadaşlarımıza bizlerle oldukları ve bundan sonra yapacakları katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz."

Toplantı süresince görüşülen ve karara bağlanan gündem maddelerinin yanı sıra ek gündem maddesi önerisiyle İstişare Heyeti'nin kurulması oylanarak kabul edildi.

