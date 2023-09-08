Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri anında arınıyor! Duyanlar çok şaşırdı: Demirhindi kökten çözüyor

Karaciğeri nebatsal ve natürel yollarla arınabilir, aşınmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz.

Ancak karaciğeri en çok arınan ve karaciğeri süratli bir biçimde gençleştiren en ehemmiyetli nebat demirhindi bitkisidir.

Çok yüzyılalrönce padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinen bu nebat aynı zamanda asap sistemine gözetir ve safra kesesi ile alakalı problemleri çözmeye dayanak eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demirhindi nebatıyla kısa zamanda daha önceki sıhhatine kavuşturabilirsiniz.

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan evvel 20 gr demirhindi meyvesini suya ilave edin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya vazgeçin. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez aç veya tok karnına harcamanız gerekir.

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KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ?

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ilave ederek tatlandırıp içebilirsiniz.

Not: Rastgele bir yan tesir görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması sebepleri ve alınacak temkinler hakkında ehemmiyetli bilgiler verdi. İşte karaciğer yağlanması olanlara müteveccih reçete gibi öneriler…

Görülme sıklığı her geçen gün çoğalan karaciğer yağlanması, hiçbir bulgu vermeden ilerleyebiliyor. İçki alışkanlığının yanı gizeme obezite, insülin mukavemeti ve beslenme alışkanlıkları da karaciğer yağlanmasına neden olan tehlikelerin başında geliyor.

FAZLA KİLONUZ VARSA KARACİĞERİNİZİ HAKİMİYET ETTİRİN

Karaciğer yağlanması bakımından en tehlikeli şahıslar kilo aşırılığı olanlardır. Bunun yanında; şeker hastaları, süratli kilo alıp verenler, bazı genetik hastalığı olan şahıslar karaciğer yağlanması güzergahından tehlike altındadır.

Kalp damar sistemlerini ve beyin damarlarını da tehdit eden karaciğer yağlanması, çoğunlukla iyi mizaçlı olsa da rehabilitasyon edilmediğinde siroz, karaciğer beceriksizliği ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Genellikle rastgele bir bulgu vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması ancak karaciğer test neticelerinde bozukluk olmasıyla fark edilebilmektedir.

SIHHATLİ BESLENMEYLE TEMKİNİNİZİ ALIN

Giderek çoğalan obezite, insülin mukavemeti ve sıhhatsiz beslenme alışkanlıklarının neden olduğu karaciğeryağlanması kalp damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarına maruz kalma ihtimalini ciddi oranda artırmaktadır.

Şeker hastalarının insülin mukavemeti yükseldikçe karaciğer yağlanması görülme tehlikeyi aynı oranda çoğalmaktadır. Siroz düzeyine kadar hiçbir bulgu vermeyen hastalık sinsice ilerlemektedir. Karaciğer bulgu verdiğinde hasta artık siroz olmuştur. Rehabilitasyon süreci muhtelif ilaçlarla asıllaşmaktadır ancak sıhhatli ve kumpaslı beslenme ile fiziksel etkinlik en bereketli rehabilitasyon biçimidir.

GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜYÜN

Karaciğer yağlanmasına karşı alınabilecek tedbirleri şöyle sıralayabiliriz;

• Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmalıdır.

Metabolizmayı tertip eden beslenme alışkanlıkları ve özellikle Akdeniz tipi perhiz seçim edilmelidir.

• Ağırlıklı egzersizle birlikte adale egzersizleri de yapılabilir.

Tekli doymamış yağ asitleri kapsayan zeytinyağı, balık ve sebze harcanmalıdır.

• Yağdan, arıtılmış şekerden ve unlu mamullerden sakınılmalıdır.

• Raf ömrü olan, gözetici kapsayan, kapalı kolilerden uzak kalınmalıdır.

3 FİNCAN KAHVEYİ SOFRANIZDAN NOKSAN ETMEYİN

Karaciğer için en bereketli gıdaların arasında kahve gelmektedir. Günlük kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine dahi iyi gelebilmektedir.

Kamuoyunda karaciğer yağlanmasına iyi geldiği öğrenilen enginar ve deve dikeni kahve kadar tesirli neticeler vermemektedir.



Günde 3 fincan kahve karaciğer hastalarının rehabilitasyon sürecine pozitif faydalar sağlamaktadır.