Yağışların hasar verdiği duvar yeniden örüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan aşırı yağışlar nedeni ile Bahçeşehir bölgesinde çöken istinat duvarı öelediye ekipleri tarafından yeniden örüldü.

Geçtiğimi hafta mevsim normallerinin altında seyir eden hava sıcaklıkları ve yağışlar nedeni ile Bahçeşehir bölgesinde istinat duvarı çökmüştü. Çökmenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınmış ve en yakın sürede yeniden yapılması planlanmıştı. Yapılan çalışmanın ardından Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde yağış nedeni ile çöken istinat duvarı Düzce Belediyesi ekipleri tarafından tekrar örüldü.