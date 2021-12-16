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Yerel Yağış sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı mı? İşte son durum
Yerel

Yağış sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı mı? İşte son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76'ya çıktı. Önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesiyle doluluk oranının artması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 10:30:00 -
Yağış sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı mı? İşte son durum

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti. İSKİ’den edinilen verilere göre; İstanbul’da barajların doluluk oranı 11 Aralık'ta yüzde 41,1’den yüzde 42,7’ye yükseldi.

Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor. (İHA)

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