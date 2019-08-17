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Yağış nedeniyle D-100’de trafik durma noktasına geldi

Sakarya’da etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasında D-100 karayolunda ulaşım durma noktasına geldi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:19
Yağış nedeniyle D-100’de trafik durma noktasına geldi

Sakarya’da etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasında D-100 karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle Erenler ilçesinde bulunan bazı evleri de su bastı.



Sağanak yağış dolayısıyla D-100 karayolu Adapazarı-Kocaeli istikametinde trafik durma noktasına geldi. Sakarya’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrasında öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini arttıran sağanak yağmur Sakarya’da hayatı olumsuz etkilerken halkta yağmura hazırlıksız yakalandı. Erenler ilçesinin Bağlar Mahallesi’nde rögarların taşması sonucu sular altında kalan sokaklarda vatandaşlar evlerinde mahsur kalarak zor anlar yaşadı. Sokaklara araç giriş-çıkışları yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından sokaklara vidanjörler sevk edildi. Sokaklarda biriken suları temizlemeye çalışan SASKİ ekiplerine sokak sakinleri yardım etti. Her şiddetli yağışta aynı sorunlarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirerek çözüm bulunmasını istedi.



Belediyenin yapmış olduğu yol hizmetlerinden memnun olduklarını fakat her yağışta oluşan birikintilerden mağdur olduklarını dile getiren Mustafa Haymana, “Belediyemiz burada bize yol yaptı güzel bir hizmet verdi, biz buna karşı değiliz ama yapılan mahallelerde yağan sular hep evlere doluyor, biz bundan mağduruz. Yapabilecek bir şeyimiz yok elimizden gelmiyor. 15-20 hane burada mağdur kaldık, çoluk çocuk kapıda su boşaltıyoruz yazık günah halimize. Biz buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz bize yardımcı olsunlar. Yapılan yollardan razıyız ama yağan yağmur suları bizleri mağdur etti. Yeni ev yaptık bunlar hep yağmurda hasar gördü, bizim zararımız var. Her yağan yağmurda mağdur oluyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.



Oluşan yağışta evinin önü su birikintisi olan ve evinin mutfak camından biriken suyun girmesine ramak kaldığını söyleyen Muzaffer Yavuz, “1 sene önce benim evimi su bastı, gelip altyapıyı yenilediler ama kanalizasyonların içi hepsinin içerisi çakıl dolu, burası temizlenecekti ama temizlenmedi. Şu anda benim evimin mutfak camından 5 santimetre kaldı içeriye su girmeye. Her seferinde bizim canımız yanıyor şu anda benim evimin içerisi berbat bir durumda, içeriye giremiyoruz. Yetkililerden sadece, benim evime su basmasın diye yardım istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:19
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