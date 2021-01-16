Yağdanlık değil solcu! Kral yalakaları sıraya girdi

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İsveç’in 75 yaşındaki Kralı Karl Güstaf ile eşi Kraliçe Silvia, ilk doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Ancak Türkiye'deki kralcılar, Kral Güstaf'ı sıraya girdi diye öve öve bitiremedi.

Kral aşısını oldu

İsveç’in 75 yaşındaki Kralı Karl Güstaf ile eşi Kraliçe Silvia, Krallık Sarayı’nda patenti Phizer-Biontech'e ait ilk doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Kralın yalakalığı solculardan

Kral Güstaf'ın aşı olmasının ardından Türkiye'deki solcu yalakaları, İsveç Kralı'nı öve öve bitiremedi. Solcu geçinen Soner Yalçın'ın aşı karşıtlığı yapan Odatv, Kral Güstaf'ın aşısıyla yakından ilgilendi. Odatv, solcular arasında yalakalıkta en öne geçti.

Adnan Menderes de oy sırasındaydı ama...

Solcuların düşmanlık beslediği Adnan Menderes'in oy sırasına girdiğini göremeyen Odatv, ""Ben Kralım" demedi sıraya girdi" başlıklı haberiyle, Kral Güstaf'ı öve öve bitiremedi. Sözkonusu haberde, "Aşılama çalışmaları sürdürülürken, Krala bir öncelik tanınmadı. Kral ve ailesi de herhangi bir öncelik talebinde bulunmadı; yaş sıraları geldiği için aşı oldu. Krala ve Kraliçeye, İsveç yurttaşlarına vurulan aşının aynısı yapıldı

27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyası sırasında ilk aşı, bakımevinde kalan en yaşlı bir kadına yapıldı. Aşı sırası gelen Kral ve Kraliçeden sonra, Bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri de herhangi bir önceliğe sahip olmadan, yaş sıraları geldiğinde aşı yaptıracaklar." ifadeleri kullanıldı.

Kral yalakalığında sıraya girdiler

26 Aralık'ta başladığı aşı kampanyasında dün itibari ile sadece 79 bin kişiyi aşıladı. 10,13 milyonluk İsveç, 19 günde bu kadar kişiyi aşılayarak nüfusunun yüzde 0,77'sini aşılayabildi.

Buna rağmen hükümete muhalif Odatv, İsveç yakalağında yalakalık yaparken kendi ülkesini karalaması pes dedirtti.

Öte yandan Odatv'nin okuyucusu da 'kralcı' çıktı. Bir okuyucunun sitedeki yorum kısmında, "Böyle kral mı olur? Gelsin de padişahımızdan adap edep öğrensin. Veya bizimki bir telefon açıp kral hazretlerine eğitim versin." ifadesini kullanması dikkat çekti.

Türkiye bir günde 286 bin, ikinci günde ise 600 bin kişiyi aşıladı

Türkiye ise, 14 Ocak'ta başladığı aşı kampayasında, bir günde 286 bin, ikinci günde ise 600 bin kişiye aşı yaparak, yüzde 1,06 oranıyla aşılama gerçekleştirdi.

Böylece Odatv'cilerin alkış tuttuğu Kral Karl Güstaf'ın 19 günde yüzde 0,77'sinin aşılanabildiği ülkesi İsveç'i iki günde geçti.

Kral Güstaf'ın ülkesindeki vefat sayısı da, Türkiye'yi kat kat geçti..

Kral Güstaf'ın 10 milyon 133 binlik İsveç'inde, 10 bin 323 ölüm yaşanırken, nüfusa oranı ise 1 milyonda 1,019 olarak açıklandı. 83 milyonluk Türkiye'de ise, vefat sayısı 23 bin 364 olarak gerçekleşti. Bunun nüfusa oranı ise 1 milyonda sadece 279 oldu.

Nüfusa oranla Türkiye'nin dört katı ölüm yaşanan İsveç'i kutsayan Odatv'nin önümüzdeki günlerde bu yanlışından dönmesi bekleniyor.