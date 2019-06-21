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Yağ yakımına yardımcı içecekler | Hangi öğün ne içilmeli?

Detoks yapmak ya da diyetine takviye edici içecekler arayanlar için alternatif tarifler..

21 Haziran 2019 Cuma 10:25
Yağ yakımına yardımcı içecekler | Hangi öğün ne içilmeli?

Sadece bu içecekleri içmek, üzerine de istediğiniz yemeği yemek sizi zayıflatmaz. Detoks sularınızı hazırladıktan önce ve sonrasında yediğiniz, içtiğiniz gıdalara dikkat etmeniz gerekir. Bol su içmek, baharat -özellikle tuzdan- uzak durmak, sağlıklı ve yeterli yemek yee kuralı, detoks yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken en önemli noktalardır.

Dolayısıyla, bu içecekleri içtikten sonra mucizevi bir şekilde incecik bir bedene sahi olmayı düşünmeyin. Şok diyetler uygulamak ve acil kilo vermek isteyen kişiler ''patates diyeti'' uygulayabilirler.

Yeşil smoothie

İtiraf etmeliyim ki, harika bir tadı yok. İçerisinde bolca yeşillik olduğu için az çok tahmin edilebilir bir tat. Fakat vücutta bıraktığı etki, buna değer. Bir başka yeşil smoothie tarifi..

yağ yakımına yardımcı içecek

Malzemeler

  • 1 avuç ıspanak
  • 1 avuç maydanoz
  • 1 büyük salatalık
  • yarım limon suyu
  • elmanın 4/1'i

Bütün malzemeleri blenderdan geçirdikten sonra, sabah ya da öğle yemeği olarak tüketebilirsiniz.

 - Eğer devam ettiğiniz bir detoks varsa ara öğün olarak kullanabilirsiniz. 

 - ''Ben sağlıklı besleneceğim'' diyorsanız, bütün gün diyet yapıp, gün içerisinde bu içeceği tüketebilirsiniz.

 - Sivilcelerden arınmak için, her sabah aç karna ve içtikten sonra yarım saat bir şey yemeden düzenli bir rutin haline getirebilirsiniz.

 

Meyveli su

Ara öğün ya da günlük su tüketimini bu sıvıyla karşılayabilirsiniz. Tadı oldukça güzel ve düzenli tüketim halinde oldukça yarayışlı bir içecek.

yağ yakımına yardımcı tarifler

Malzemeler

  • 10 - 12 adet çilek
  • yarım elma
  • 4 dilim salatalık
  • 1 şişe maden suyu
  • 100 ml su
  • birkaç yaprak nane

Bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alıp dolapta 1 - 2 saat kadar bekletin. Dilerseniz tarçınla tüketebilirsiniz.

Ara öğünlerde ya da günlük su tüketiminiz yerine kullanabilir ve düzenli kullanımda detoks etkisini görebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:25
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