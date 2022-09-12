Yağ yakıcı ve kabızlık giderici içecek! Anında yağ yakıcı detoks suyu tarifi
İnsanları zor durumda bırakan rahatsızlıklardan birisi kabızlıktır. Çok sayıda nedenden dolayı görülebildiği için yaygın bir rahatsızlık olmuştur. Kabızlığı geçirmenin yolları olduğu için bu rahatsızlığa çözüm bulmak mümkündür. Bu tarif yağ yakıcı ve kabızlık giderici içecek olarak kullanabilirsiniz. Çoğu kişi fazla kilolarından kurtularak daha fit bir görüntüye kavuşmak için detoks suyu tarifi ve katı diyet programlarını araştırmaya başladı. Sağlıklı beslenme ile birlikte bol su tüketmek kilo vermeye yardımcı olur. Sizlerle içtiğiniz suyu tadını arttıracak ayrı bir detoks tarifini paylaşıyoruz. Göbek eriten detoks suyu tarifi kabızlığa iyi geliyor!
Yağ Yakıcı Ve Kabızlık Giderici İçecek Tarifi İçin
Yağ Yakıcı detoks suyu hazırlamak için malzemeler
8 bardak su
2 yeşil elma
2 limon
1 kabuk tarçın
1 çay kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 şişe maden suyu
Yağ Yakıcı Ve Kabızlık Giderici İçecek Tarifi Nasıl Yapılır?
Yeşil çay ve maden suyu hariç bütün malzemeler tencereye alınıp pişirilir. Elma ve limon parçalara bölünüp konulacak yeşil elma yerine mayhoş kırmızı elmada olabilir. Soğuması için kenara aldığımızda yeşil çayı ilave ederiz. Soğuduğu zaman süzeriz ve maden suyunu ilave ederiz. Nerdeyse normal su yerine bunu içer oldum. Zamanla küçük idrarınız da parçalanan yağlar belli oluyor.
Detoks suyu; tek başına kilo verdirmez. Mutlaka sağlıklı beslenmenin yanında yardımcı olarak tüketmek gerekir.
DETOKS SUYU MALZEMELERİ
1 adet lime
2 adet salatalık
1 büyük portakal
1 litre maden suyu
Bir tutam nane
1 çay kaşığı bal
DETOKS SUYU TARİFİ NASIL YAPILIR?
Göbek eriten detoks yapılışı: Bir salatalığı blenderda püre haline getirin ve diğerini daire şeklinde dilimleyin. Portakal ve limonun suyunu sıkın. Salatalıkları, suyu ve balı büyük bir sürahi içinde birleştirin ve karıştırın. Soda ekleyin ve taze nane yapraklarıyla süsleyin.
Göbek ve basen eriten detoks suyu tarifi
Bir litre suyun içerisine dilimlenmiş birer adet salatalık ve limon, iyice yıkanmış bir avuç taze nane ekleyip karıştırın. Ertesi gün, detoks suyunuzu bardak bardak içip bitirin. Fakat mutlaka taze nane kullanmalı, detoks suyunu her gün yeni malzemelerle hazırlamalısınız.
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