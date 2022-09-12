Yağ yakıcı ve kabızlık giderici içecek! Anında yağ yakıcı detoks suyu tarifi

Yağ Yakıcı Ve Kabızlık Giderici İçecek Tarifi İçin

Yağ Yakıcı detoks suyu hazırlamak için malzemeler

8 bardak su

2 yeşil elma

2 limon

1 kabuk tarçın

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 şişe maden suyu

Yağ Yakıcı Ve Kabızlık Giderici İçecek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yeşil çay ve maden suyu hariç bütün malzemeler tencereye alınıp pişirilir. Elma ve limon parçalara bölünüp konulacak yeşil elma yerine mayhoş kırmızı elmada olabilir. Soğuması için kenara aldığımızda yeşil çayı ilave ederiz. Soğuduğu zaman süzeriz ve maden suyunu ilave ederiz. Nerdeyse normal su yerine bunu içer oldum. Zamanla küçük idrarınız da parçalanan yağlar belli oluyor.

Detoks suyu; tek başına kilo verdirmez. Mutlaka sağlıklı beslenmenin yanında yardımcı olarak tüketmek gerekir.

DETOKS SUYU MALZEMELERİ

1 adet lime

2 adet salatalık

1 büyük portakal

1 litre maden suyu

Bir tutam nane

1 çay kaşığı bal

DETOKS SUYU TARİFİ NASIL YAPILIR?

Göbek eriten detoks yapılışı: Bir salatalığı blenderda püre haline getirin ve diğerini daire şeklinde dilimleyin. Portakal ve limonun suyunu sıkın. Salatalıkları, suyu ve balı büyük bir sürahi içinde birleştirin ve karıştırın. Soda ekleyin ve taze nane yapraklarıyla süsleyin.

Göbek ve basen eriten detoks suyu tarifi

Bir litre suyun içerisine dilimlenmiş birer adet salatalık ve limon, iyice yıkanmış bir avuç taze nane ekleyip karıştırın. Ertesi gün, detoks suyunuzu bardak bardak içip bitirin. Fakat mutlaka taze nane kullanmalı, detoks suyunu her gün yeni malzemelerle hazırlamalısınız.

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