Ceviz reçeli tarifi nasıl yapılır? Ceviz reçeli hangi yöreye ait? Ham yeşil ceviz reçeli beyin hücrelerini geliştirir

Ceviz reçeli hangi yöreye ait?

Halk arasında doğal şifa olarak anılan ceviz reçeli cevizin ham halinden elde ediliyor. Cevizin ana vatanı olarak bilinen Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen meşhur ceviz reçeli, uzun uğraşlar sonucunda hazırlanır. Meşhur Adilcevaz Cevizlerinden özenle seçilen olgunlaşmamış yeşil cevizler, kabuğu soyulduktan sonra doğal işlemlerden geçirilerek elde ediliyor. Taze ceviz reçeli veya ceviz reçeli Türk mutfağında yer alan bir reçel türüdür. Osmanlı döneminden beri yapılmaktadır.

Ceviz reçeli faydaları

Ceviz reçeli; sindirim sistemini hızlandırır. - Kinon, Karotin, PP, B1, B2 vitaminler bakımından zengindir. - Ceviz, bakteri giderici özelliğiyle bilinir. Bununla beraber ceviz reçeli, vücuttaki bakterilerin giderilmesine yardımcı olur.

Ham ceviz reçeli neye iyi gelir?

Beyin hücrelerini geliştirir, maksimum enerji sağlar, yaşlanmayı geciktirir, kolesterolü düşürür, kabızlığı giderir, astım ve bronşite iyi gelir. Özellikle çocukların kemik ve zeka gelişimine faydalıdır. İnsan psikolojisinde de etkili bir özelliği olan ceviz reçeli öfkeyi dindirir, sinir sistemini rahatlatır.”

En güzel ceviz reçeli tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

Her 50 adet ceviz için 1,5 litre su,2 kg toz şeker.

Karanfil ,kabuk tarçın.

En kolay ceviz reçeli nasıl yapılır?

Cevizin üzerindeki ince zarı kazıyıp su dolu bir kaba koyuyoruz.

8 gün boyunca her gün suyunu değiştiriyoruz.

8 günden sonra sönmemiş kirecin üzerine su koyuyoruz ,onun üstündeki duru suyu cevizlerin üstüne döküp bir saat kadar bekletiyoruz.

İyice yıkadığımız cevizleribir çatalla delip bir kaç kez kaynatarak suyunu döküyoruz.

Yumuşayıncaya kadar bu işleme devam ediyoruz.

Sonra limon suyu ilave edilmiş soğuk suda bekletiyoruz.

Kaynamakta olan şerbete cevizleri ekliyoruz.

Kıvamı olmak üzereyken temiz bir tülbente sardığımız karanfil ve kabuk tarçınla da bir müddet kaynatıp tülbenti çıkarıyoruz.

İşlemi bitirmeden 5 dk kadar önce 1 kg reçele 3 gr. hesabı limon tuzu ekliyoruz.

Sıcakken kavanozlara dolduruyoruz.

İyice soğuduktan sonra kavanozları sıkıca kapatıyoruz.

Afiyet olsun.

Ceviz içi reçeli nasıl yapılır?



Pişireceğimiz leğene alınır. Üzerine şeker, su ilave edilir ve yüksek ateşte kaynamaya alınır. Kaynamaya başlayınca kısık ateşe alınıp kapağı kapalı şekilde 10-12 dak kadar pişirilir. Pişmeye 5-7 dak kala limon dilimleri ve limon suyu ilave edilip birazda pişirilir.

Ceviz reçeli kaç saat kaynatılır?

Tencerede su kaynatın ve cevizleri içine atarak 5 dakika pişirin ve soğuk sudan geçirin. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın. Cevizleri kaynayan suya atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Ceviz reçeli nasıl yapılır taze ceviz?



Sudan çıkardığınız cevizleri 1 gün boyunca kireç kaymağına yatırın. Cevizler sivri bir cisimle(kürdan, şiş) delerek içersindeki acı suyun çıkmalarını sağlayın. Su, şeker ve limon suyu ile kıvamlı bir şerbet hazırlayın. Deldiğiniz ve acı suyunu çıkardığınız cevizleri karanfillerle beraber şerbetin içerisine atın.

Ceviz reçeli için ceviz nasıl olmalı?

cevizen taze yeşil halindeyken en küçüklerinden



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