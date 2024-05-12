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Kadın - Aile Yağ yakıcı çay: Evde varsa mutlaka bakın, yağları cayır cayır yaksın! Tokluk hissi veren çay
Kadın - Aile

Yağ yakıcı çay: Evde varsa mutlaka bakın, yağları cayır cayır yaksın! Tokluk hissi veren çay

Yeniakit Publisher
2024-05-12 18:24:00 -
Yağ yakıcı çay: Evde varsa mutlaka bakın, yağları cayır cayır yaksın! Tokluk hissi veren çay

Tükettiğimiz bu çay metabolizmayı resmen şaha kaldırıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu malzemelerden evde varsa mutlaka yapın. İşte konuya ilişkin detaylar…

Yağ Yakıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 tatlı kaşığı biberiye yaprağı
1 adet limon
1 çay kaşığı tarçın
Sıcak su

Hergün kahvaltıyla birlikte bu tarifi yapıp kullanın. 1 haftada 2 kilo 500 gram veriliyor. 85 derece kaynamış suya tarifteki gibi malzemeleri atıyoruz. Tatlandırmak için limon sıkın. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz. Faydasını mutlaka göreceksiniz. Şimdiden eksi kilolarınız olsun.

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