Yağ yakıcı çay: Evde varsa mutlaka bakın, yağları cayır cayır yaksın! Tokluk hissi veren çay
Tükettiğimiz bu çay metabolizmayı resmen şaha kaldırıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu malzemelerden evde varsa mutlaka yapın. İşte konuya ilişkin detaylar…
Yağ Yakıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler
1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 tatlı kaşığı biberiye yaprağı
1 adet limon
1 çay kaşığı tarçın
Sıcak su
Hergün kahvaltıyla birlikte bu tarifi yapıp kullanın. 1 haftada 2 kilo 500 gram veriliyor. 85 derece kaynamış suya tarifteki gibi malzemeleri atıyoruz. Tatlandırmak için limon sıkın. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz. Faydasını mutlaka göreceksiniz. Şimdiden eksi kilolarınız olsun.