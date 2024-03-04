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Kadın - Aile Yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürü! Kilo fazlası olanlar bunu yapın... Faydası ikiye katlandı
Kadın - Aile

Yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürü! Kilo fazlası olanlar bunu yapın... Faydası ikiye katlandı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 17:48:00 - 2024-03-04 17:50:47
Yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürü! Kilo fazlası olanlar bunu yapın... Faydası ikiye katlandı

Metabolizmayı hızlandıran harika besinler ile yapılan bu kür yağları yakmaya yetiyor! Bu besinlerle yapılırsa faydası ikiye katlanıyor! Yağlar uçup gidiyor!

Greyfurt Kürü Tarifi İçin Malzemeler

2 adet orta boy greyfurt
1 adet limon
1 çay kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı bal

Greyfurt Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

2 adet greyfurt ve 1 adet limonu ortadan ikiye kesip, suyunu sıkın. Greyfurt ve limon sularını derin bir bardağın içine dökün.

Greyfurt ve limon suyu üzerine 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı toz zencefil ilave edip, karıştırın. Son olarak yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürüne 1 çay kaşığı bal ekleyip, bal eriyene kadar iyice karıştırın.

Hazırladığınız yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürünü hiç bekletmeden 30dk içerisinde taze olarak tüketebilirsiniz.

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