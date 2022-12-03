Yağ yakan hibiskus şerbeti tarifi: Hibiskus çayı kaç yaşında, nasıl kullanılır? Hibiskus şerbeti faydaları ve zararları

Tatlı ve mayhoş aromaya sahip olan hibiskus çayı hibiskus bitkisinin kurutulmuş yapraklarından elde edilir ve demlenerek tüketilir. Gıda ve ilaç sektöründe de kullanılan hibiskusun pek çok şeye faydaları bulunur. Kırımızı rengi ile dikkat çeken hibiskus çayı C vitamini kaynağıdır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Ateş düşürücü özelliği bulunur. Kilo vermeye yardımcı olan hibiskus çayının tüketim miktarı önemlidir. Aşırı tüketiminin zararları olabilir. Hibiskus çayı nasıl demlenir? diyorsanız “Hibiskus çayı faydaları ve zararları nelerdir?” içeriğimizden detaylıca öğrenebilirsiniz.

Hibiskus çayı nelere iyi gelir?

İştah azaltıcı özellikleri vardır, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır. Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini azaltır, iyi kolesterolü dengede tutar. Kolesterolü dengede tuttuğu için kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür. Hibiskus çayı hipertansiyonu da dengede tutar.

Hibiskus Çayının Faydaları Nelerdir?

Hibiskus çayının pek çok faydası bulunur. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir.

- Vücutta bulunan serbest radikallerin yok edilmesinde etkili bir rol oynar. Bu sebeple de yaşlanmayı geciktirici bir etkisi vardır.

- C vitamini bakımından zengin olması sebebi ile düzenli tüketildiği zaman bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- Hibiskus çayının ateş düşürme özelliği de vardır. Bu sebeple soğuk algınlığı gibi hastalıklarda insanlar tarafından sıklıkla tüketilmektedir.

- Hibiskus çayı bağırsak hareketlerini hızlandırır. Bu da sindirimin daha rahat bir şekilde olmasını sağlar.

- Antosiyanin bulundurması sebebi ile kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bunun yanında kan basıncını da düşürmektedir.

- Karbonhidratın yavaş bir şekilde emilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle de kan şekerini düşürmektedir.

- Hibiskus çayı kilo vermeye de yardımcıdır. Bu sebeple diyet programlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

- Hibiskus vücutta oluşan ödemin kolay bir şekilde atılmasına da yardımcı olur.

- Hibiskus çayı diüretik özelliği ile de bilinir. Yani güçlü idrar söktürücü özelliği bulunur.

- Damar sertliğine iyi geldiği bilinir. Bu nedenle damar sertliği bulunan hastaların düzenli bir şekilde tüketmesi önerilmektedir.

- Kanser hastalarının günde 2 bardak hibiskus çayı içmeleri önerilmektedir.

Hibiskus Çayı Nasıl Demlenir?

Kaynamış su içerisine bir yemek kaşığı hibiskus çayı atılır. En fazla 5 dakika demlenmesine izin verilir. Demlenme işleminden sonra çayın hafif ılıması beklenerek sonrasında içilebilir. Bu çayın içileceği zaman taze olarak hazırlanması oldukça önemlidir. Ara öğünlerde tüketilebilir.

Hibiskus Çayı Zararları Nelerdir?

Hibiskus çayının pek çok faydası bulunsa da bazı durumlarda tüketilmesi insan sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir.

- Hibiskus çayının hamilelik süresince tüketilmesi önerilmez.

- Hibiskus çayı bazı kişilerin halüsinasyon görmesine neden olabilir. Bu nedenle bu çayın dikkatli bir şekilde tüketilmesi ve vücuda ne gibi etkilerinin olduğuna dikkat edilmesi gerekir.

- Hibiskus çayı bazı kişilerde alerjen etki göstermekte ve kızarıklık, kaşıntı gibi problemlere sebep olmaktadır.

- Hipotansiyonu olanların bu çayı tüketmesi önerilmemektedir.

Hibiskus Çayı Günde Kaç Defa İçilir?

Hibiskus çayı günde en fazla 2 bardak içilmelidir. Hibiskus çayı öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde içilir. Hibiskus çayı 10 gün boyunca içildikten sonra mutlaka 3 ay ara verilmelidir. 10 günden fazla tüketilmesi halinde faydalarından çok zararları ortaya çıkabilir.

Hibiskus Çayı Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Araştırmalarım sırasında hemen hemen tüm uygulayanların sonuçtan memnun kaldığı ve hem hazırlaması kolay hem de ekonomik bir tarif bulmanın keyfi ile sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aktardan alacağınız 5 TL’lik hibiskus bitkisi size aylarca yetecektir.

Bu tarifin bana göre harika iki özelliği var.

demir eksikliğine karşı doğal bir savaşçı olması.

Malzemeler

1,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı hibiskus

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

1 adet elma



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir araya alın ve bir taşım kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı süzün ve bir günde

tüketmeye özen gösterin. Özellikle yemeklerden önce içilen hibiskus şerbeti

daha faydalı olacaktır.

Hibiskus çayının faydaları Saraçoğlu?

Hibiskus bitkisi kan şekerinin ve yüksek tansiyonun dengelenmesinde yardımcıdır. Bununla da kalmayıp iyi huylu kolesterolün yükseltilmesinde de yardımcı olabilmektedir. Hibiskus iyi bir yardımcıdır, kesinlikle bir ilaç olarak değerlendirilmemelidir.

Yeşil çayı 1 2 yaşındakiler içebilir mi?

Uzmanlar uyarıyor. Çocuklara 6 aylık olana kadar bitki çayı verilmemelidir. Lütfen uzmanına danışınız.

Hibiskus çayı hangi hastalığa iyi gelir?



Hibiskus çayı, kan basıncını ve tansiyonu dengeler, kolesterolü düşürür, idrar söktürür, sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı ve şişkinliği de giderir.

Hibiskus cayi Kansızlıga iyi gelir mi?

Hibiskus çayı yüksek oranda demir minerali içerir. Demir minerali sayesinde vücuttaki demir eksikliği ve kansızlık giderilebilir. Kansızlık ve demir eksikliği yaşayan kişiler kilo vermekte zorlanır. Hibiskus çayı sayesinde vücuttaki demir eksikliği giderilir ve kilo vermek kolaylaşır.