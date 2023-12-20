Yağ yakan hibiskus şerbeti şok etti: Böyle karışım daha önce görülmedi! Bunları deneyin!

Tatlı ve mayhoş aromaya sahip olan hibiskus çayı hibiskus bitkisinin kurutulmuş yapraklarından elde edilir ve demlenerek tüketilir. Gıda ve ilaç sektöründe de kullanılan hibiskusun pek çok şeye faydaları bulunur. Kırımızı rengi ile dikkat çeken hibiskus çayı C vitamini kaynağıdır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Ateş düşürücü özelliği bulunur. Kilo vermeye yardımcı olan hibiskus çayının tüketim miktarı önemlidir.

Bu tarifin bana göre harika iki özelliği var. Emziren annelerin de uygulayabilmesi ve demir eksikliğine karşı doğal bir savaşçı olması.

Malzemeler

1,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı hibiskus

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

1 adet elma



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir araya alın ve bir taşım kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı süzün ve bir günde

tüketmeye özen gösterin. Özellikle yemeklerden önce içilen hibiskus şerbeti

daha faydalı olacaktır.

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