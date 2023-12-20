  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal

Mert Başaran duyurdu: 4 bin liranızı 2 milyon lira yapmanın formülünü açıklıyorum

Yahudi gazeteciden küstah çıkış! 'Gazze'de 100 bin kişi öldürülmeliydi'

Güvenlik açığı mı, güven sorunu mu? Kripto paralarda endişeler aşılmadı

Ne altın ne dolar! Ünlü ekonomist 'Bunu yapan geleceğini kurtarır' dedi ve açıkladı: Son 10 gün

Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi için tarih belli oldu

Erdoğan'dan uyarı: Bu gerçekle bir an önce yüzleşmeliyiz

'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!

'Fiyat artıyor, tanesi 5 lira keyfim yerinde' demişti! Yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'tan şok karar

İşte bu yılın en çok kazandıran sektörü! Piyasalara bunlar damga vuracak
Kadın - Aile Yağ yakan hibiskus şerbeti şok etti: Böyle karışım daha önce görülmedi! Bunları deneyin!
Kadın - Aile

Yağ yakan hibiskus şerbeti şok etti: Böyle karışım daha önce görülmedi! Bunları deneyin!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:43:00 - 2023-12-20 20:47:40
Yağ yakan hibiskus şerbeti şok etti: Böyle karışım daha önce görülmedi! Bunları deneyin!

Hibiskus çayı diüretik özelliği ile de bilinir. Yani güçlü idrar söktürücü özelliği bulunur. - Damar sertliğine iyi geldiği bilinir. Tamamen doğal malzemelerden hazırlanan bu şerbetle hızlı kilo verebilirsiniz. İşte hızlı kilo verdiren hibiskus şerbeti tarifi...

Tatlı ve mayhoş aromaya sahip olan hibiskus çayı hibiskus bitkisinin kurutulmuş yapraklarından elde edilir ve demlenerek tüketilir. Gıda ve ilaç sektöründe de kullanılan hibiskusun pek çok şeye faydaları bulunur. Kırımızı rengi ile dikkat çeken hibiskus çayı C vitamini kaynağıdır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Ateş düşürücü özelliği bulunur. Kilo vermeye yardımcı olan hibiskus çayının tüketim miktarı önemlidir.

Bu tarifin bana göre harika iki özelliği var. Emziren annelerin de uygulayabilmesi ve demir eksikliğine karşı doğal bir savaşçı olması.

Malzemeler

1,5 litre sıcak su
1 yemek kaşığı hibiskus
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay kaşığı tane karabiber
1 adet çubuk tarçın
1 adet elma

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir araya alın ve bir taşım kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı süzün ve bir günde
tüketmeye özen gösterin. Özellikle yemeklerden önce içilen hibiskus şerbeti
daha faydalı olacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarçın çayı ile sıfır göbek yapmanın püf noktası buymuş!
Tarçın çayı ile sıfır göbek yapmanın püf noktası buymuş!

Kadın - Aile

Tarçın çayı ile sıfır göbek yapmanın püf noktası buymuş!

Kaparinin mucizevi faydalarını biliyor musunuz? Artık yeni sezon kapari pazara indi! İşte yararları
Kaparinin mucizevi faydalarını biliyor musunuz? Artık yeni sezon kapari pazara indi! İşte yararları

Kadın - Aile

Kaparinin mucizevi faydalarını biliyor musunuz? Artık yeni sezon kapari pazara indi! İşte yararları

Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor! Canan Karatay, vatandaşı uyardı: Doğal omega-3 yapan...
Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor! Canan Karatay, vatandaşı uyardı: Doğal omega-3 yapan...

Kadın - Aile

Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor! Canan Karatay, vatandaşı uyardı: Doğal omega-3 yapan...

Sinameki Bitkisi: Saçlara iyi gelen şifa
Sinameki Bitkisi: Saçlara iyi gelen şifa

Kadın - Aile

Sinameki Bitkisi: Saçlara iyi gelen şifa

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23