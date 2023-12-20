Yağ yakan hibiskus şerbeti şok etti: Böyle karışım daha önce görülmedi! Bunları deneyin!
Hibiskus çayı diüretik özelliği ile de bilinir. Yani güçlü idrar söktürücü özelliği bulunur. - Damar sertliğine iyi geldiği bilinir. Tamamen doğal malzemelerden hazırlanan bu şerbetle hızlı kilo verebilirsiniz. İşte hızlı kilo verdiren hibiskus şerbeti tarifi...
Tatlı ve mayhoş aromaya sahip olan hibiskus çayı hibiskus bitkisinin kurutulmuş yapraklarından elde edilir ve demlenerek tüketilir. Gıda ve ilaç sektöründe de kullanılan hibiskusun pek çok şeye faydaları bulunur. Kırımızı rengi ile dikkat çeken hibiskus çayı C vitamini kaynağıdır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Ateş düşürücü özelliği bulunur. Kilo vermeye yardımcı olan hibiskus çayının tüketim miktarı önemlidir.
Bu tarifin bana göre harika iki özelliği var. Emziren annelerin de uygulayabilmesi ve demir eksikliğine karşı doğal bir savaşçı olması.
Malzemeler
1,5 litre sıcak su
1 yemek kaşığı hibiskus
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay kaşığı tane karabiber
1 adet çubuk tarçın
1 adet elma
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir araya alın ve bir taşım kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı süzün ve bir günde
tüketmeye özen gösterin. Özellikle yemeklerden önce içilen hibiskus şerbeti
daha faydalı olacaktır.
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