"Yağ" provokatörleri için harekete geçti! Bakan Soylu hedefe kondu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yağ fiyatı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları için işlem başlatılması talimatı, Merdan Yanardağ'ın TELE 1'ini rahatsız etti. TELE 1, halkı kışkırtan provokatörler için harekete geçilmesinden sonra Bakan Soylu'yu hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "yağ" ve benzeri gıda ürünleri üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı yanlış yönlendirenler hakkında gereğinin yapılacağını açıklamasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Emniyet işlem başlattı!
Emniyet'ten yapılan açıklamada, provokatif paylaşımlarda bulunan 45 Twitter hesabı hakkında işlem başlatıldığı uyuruldu.
Atılan adımdan rahatsız olan ve kargaşa peşinde koştuğu anlaşılan Merdan Yanardağ'ın TELE 'i yaşanan gelişmeyi Bakan Soylu'yu hedef alarak duyurdu.
TELE 1 ilgili haberde, suçlular için gereğinin yapılacağını açıklayan Bakan Soylu'yu, "Soylu hedef gösterdi, Emniyet 'yağ fiyatları' paylaşımlarına işlem başlattı" ifadeleri ile eleştirdi.
Emniyet'in açıklaması!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde "Yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır.