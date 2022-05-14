Yağ lekesi nasıl çıkar? Yağ lekesini ne çıkarır? İşte pratik yağ lekesi temizleme yöntemleri

Yağ lekesi nasıl çıkar? İşte yağ lekesi temizleme yöntemleri

Yemek yağı, motor yağı ya da gres yağı gibi lekeleri çıkarma düşüncesi her ne kadar zor gibi görünse de eğer doğru yöntemleri kullanırsanız, bu inatçı lekelerden kurtulmanız hiç de zor değil. Özellikle kıyafete bulaşığı zaman oldukça sinir bozucu olan yağ lekelerinden nasıl kurtulacaklarını merak eden vatandaşlar, yağ lekesi temizleme yöntemlerini araştırıyor. İşte yağ lekesini temizlemenin püf noktaları…

YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Yağ lekesini çıkarmak kendi başına zaten bir problemdir. Birkaç kurala dikkat edildiğinde lekenin daha kolay bir şekilde çıkarılacağını göreceksiniz. Leke çıkarmada en önemlisi lekenin ne cinste ve nasıl bir zorlukta olduğunu bilmektir. Lekeye mümkün oldukça hız bir şekilde müdahale etmemiz gerekir.

Yağın halıya dökülmesi halinde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem vardır. Bir Kova sıcak su hazırlayıp içine bulaşık deterjanı döküyorsunuz. Bir bez yardımıyla halınızı siliyorsunuz. Diğer yöntem ise benzin veya tineri kullanabilirsiniz. Yine bir bez yardımıyla silmeniz gerekiyor.

Kot pantolonlardan veya giysilerinizden yağ lekesini çıkartmak için ilk müdahale çok önemlidir. Birkaç yöntemi vardır. En etkili yöntemlerden biri yağ lekesine tuz serpmektir.

Biraz bekledikten sonra bulaşık deterjanıyla yıkayabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise karbonat dökerek diş fırçası ile fırçalamanız olacaktır. Sonrasında lekenin üzerine leke çıkarıcı uygulayın ve 1-2 dakika kadar bekletin. Sonrasında yıkama talimatlarına göre makinede yıkayın.

Koltuktaki yağ lekesine gelince ise, koltuğun türüne göre müdahale etmemiz gerekir. Deri koltuktan lekeyi çıkarabilmenin en kolay yolu sabundur. Kumaş kaplı koltuktan çıkarmak için tuz, karbonat, amonyak gibi malzemeleri kullanabilirsiniz.

Kurumuş yağ lekesi nasıl geçer?

Bir kova sıcak su ile bulaşık deterjanını bir araya getirip karıştırın. - Daha sonra bir bez yardımıyla dikkatli şekilde silin. - Aynı zamanda benzin ya da tiner kullanılabilir. - Bir bez yardımı ile benzin ya da tineri dikkatli şekilde ilgili lekenin üzerine sürerek çıkarabilirsiniz.

Pamuklu kumaştan yağ lekesi nasıl çıkar?

Ardından bir pamuklu bezi ılık suyla ıslatın. Bezi lekenin olduğu yere bastırın ve yağın beze gelmesini sağlayın. Bebek pudrasını kullanarak yağı beze aldıktan sonra, ipek veya saten kıyafetlerinizi düşük derecede yıkamaya alın. Kıyafetiniz makineden çıktığında, yağ lekesinin gitmiş olduğunu göreceksiniz.

Yağ lekesi makinada çıkar mı?

Bu durum hem farklı giysilerde hem de birçok eşyada söz konusu olabilir. Böyle durumlarda ise birçok kişi kurumuş yağ lekesi makinada çıkar mı sorusunun cevabını merak ediyor. Aslında buna kısmen evet cevabını vermek mümkün.

Yıkandığı halde çıkmayan yağ lekesi

- Yağ lekesine bir miktar tuz serperek bir süre bekledikten sonra bulaşık deterjanı ile silin. - Aynı zamanda karbonat dökmek suretiyle diş fırçası ile ovalayabilirsiniz. - Bazı leke çıkarıcı ürünleri 1 ya da 2 dakika kullanabilirsiniz.

Karbonatla yağ lekesi nasıl çıkar?

Yağ dökülen bölgeye karbonat dökün ardından diş fırçası yardımıyla bu yüzeyi hafifçe fırçalayın. Salçalı yağ lekesi ise karbonatla beraber bulaşık deterjanını karıştırıp yüzeye dökebilirsiniz. Nişasta sadece yünlü yüzeyler için kullanılmaktadır. Yemek yağı lekesini çıkarmak için nişasta kullanabilirsiniz.

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