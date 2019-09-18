Yağ lekesi nasıl çıkar? Giysiden yağ lekesi nasıl çıkar?

Giysilerinizde oluşan yağ lekeleri kabusunuz olmasın. İşte, "Yağ lekesi nasıl çıkar" sorusunun yanıtı.

Yemek yerken ya da mutfakta bir şeyler pişirirken kimi zaman etrafa veya üzerinize yağ sıçratabilirsiniz. Yağ lekesi ise gözünü korkutmasın. Bu lekeden hızlı ve akıllıca bir yöntemle kurtulabilirsiniz. İşte, giysilerde oluşan yağ lekelerinden hızlıca kurtulmanın formülü…

Giysiden yağ lekesi nasıl çıkar?

Tüm lekelerde olduğu gibi yağ lekesinde de hızlı davranmak çok önemli.

Öncelikle yağ damlayan bölgeyi bulaşık deterjanı ile kaplayın.

Bu arada siz ılık su, karbonat ve sirkeyle bir karışım hazırlayın.

Hazırladığınız karışımın içerisine lekeli giysiyi yerleştirin.

Yarım saat sonra giysiyi sudan alıp güzelce sıkın.

Sonrasında kıyafeti her zamanki yönteminizle çamaşır makinesinde yıkayın.