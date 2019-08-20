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Yağ bezesi neden oluşur?

Yağ bezeleri, tıp dilinde lipom olarak da adlandırılan ve vücutta herhangi bir bölgede oluşan içi yağ dolu ve genellikle küçük yapılı, tümör benzeri oluşumlardır. Peki Yağ bezesi neden oluşur?

20 Ağustos 2019 Salı 23:36
Yağ bezesi neden oluşur?

Yağ bezeleri, tıp dilinde lipom olarak da adlandırılan ve vücutta herhangi bir bölgede oluşan içi yağ dolu ve genellikle küçük yapılı, tümör benzeri oluşumlardır. Peki Yağ bezesi neden oluşur?

Yağ bezesi nedir?

Vücuttaki yağ birikimlerinin deri altında yerleşerek bir kapsül şeklinde sarılması, lipom adı da verilen yağ bezelerinin oluşumu ile sonuçlanır. Basit bir tümör şekli olarak da nitelendirilebilen bu bezeler, genellikle iyi huyludur ve görüntü açısından kişileri rahatsız etmesi haricinde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Vücudun tüm bölgelerinde yağ bezesi görülebileceği gibi en yaygın olarak yüz, omuzlar, saç derisi, genital bölge, boyun ve sırt bölgesinde oluşur. Birçoğu yumuşak bir yapıya sahiptir ve üzerine elle bastırıldığında hareket ediyormuş gibi bir his verir. Bunun sebebi deri ile tamamen bütünleşik yapıda olmamalarıdır. Yağ bezeleri her yaştan insanda görülebilecek bir sorun olmakla birlikte çocuklarda oldukça seyrek görülür. Genellikle ağrıya neden olmazlar. Bu tip bezelerde sonradan ağrı oluşması, genellikle yağ bezesinin tıbbi açıdan müdahale gerektirdiğini işaret eden bir durumdur. Tüm hücreler gibi zamanla büyüyüp çoğalan yağ hücreleri, bazı durumlarda yağ bezelerinin boyutlarının kontrolden çıkmasına ve aşırı büyümesine yol açabilir. Bu durumlarda cerrahi operasyonlar yardımıyla büyüyen yağ bezelerinin çıkartılması gerekir.

Yağ bezesi neden olur?

Yağ bezelerinin oluşum nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat oluşma ihtimalini arttırdığı bilinen bazı hususlar mevcuttur. Yağ bezesi oluşumuna zemin hazırlayan faktörlerden bazıları şunlardır:

Genetik yatkınlık
Cildin darbe alması
Yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri
Metabolik hastalıklar
Sağlıksız beslenme
İleri yaş
İnsülin direnci ve diyabet hastalığı
Karaciğer hastalıkları
Obezite

Yağ bezesi çeşitleri nelerdir?

Yağ bezeleri yapılarına göre 3 farklı grup altında incelenir. Bunlar şu şekildedir:

Yağ kistleri: Yaygın olarak kafa derisi üzerinde görülen yağ kistleri tam olarak beze yapısında olmayıp akışkan yapılı bir yağ kitlesi ve üzerini kaplayan çok ince bir deri katmanından oluşur.
İyi huylu yağ doku tümörleri: Yaygın olarak boyun ve sırt bölgelerinde görülen beze yapısına sahip olan yağ dokusu tümörleri, genellikle iyi huyludur ve bu gruba girer. İçerisindeki yağ kitlesi açık sarı renkte ve sert bir yapıdadır. Tıpkı diğer kist türleri gibi büyük boyutlara ulaşabilirler ve bu nedenle cerrahi operasyonla alınmaları gerekir.

Kötü huylu yağ doku tümörleri: Deri altında bulunan yağlı dokunun kanserleşmesi sonucunda oluşan kitleler, kötü huylu yağ dokusu tümörleri olarak adlandırılır. Liposarkom olarak da adlandırılan bu tümörlerin içerisinde yer alan sıvı sarıdan griye çalan bir renge sahiptir. Nadir olarak rastlanan bu yağ bezesi türü daha yumuşak yapılıdır ve cerrahi operasyonlar yardımıyla mutlaka çıkarılmalıdır.
Yukarıdaki gruplandırmanın haricinde göz altı yağ bezeleri de kendi içerisinde üçe ayrılır. Bunlar ksantelezma adı verilen ve yüksek kolesterole bağlı olarak ortaya çıkan ince yağ tabakaları, siringoma adlı küçük yuvarlak yağ kistleri ve siringomadan daha küçük yapılı ve silik görünümlü olan miliumlar şeklinde 3 alt başlık altında incelenir.

 

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:36
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