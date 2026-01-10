Yabanmersinli cevizli havuç salatası nasıl yapılır?

Havuç salatası, Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biri olsa da, klasik tariflerin dışına çıkarak hem görsel hem de lezzet açısından zenginleştirmek mümkündür. Yabanmersini ve cevizin eklenmesiyle hazırlanan bu özel havuç salatası, hem doyurucu hem de bağışıklığı destekleyen bir alternatif sunar. İşte bu sağlıklı ve pratik lezzetin hazırlanışı ve ihtiyaç duyulan malzemeler.

Yabanmersinli Havuç Salatası İçin Gerekli Malzemeler (4-6 Kişilik)

Bu özel havuç salatası tarifini uygulamak için öncelikle temel malzemeleri hazırlamanız gerekir. Yaklaşık 4-6 kişilik bir porsiyon için 4-5 adet orta boy rendelenmiş havuç, yarım su bardağı kuru yabanmersini (veya turna yemişi), yarım su bardağı iri kırılmış ceviz içi, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ve tercihe bağlı olarak 2 yemek kaşığı yoğurt veya süzme peynir kullanabilirsiniz. Ceviz, beyin sağlığını destekleyen değerli bir besin kaynağı olarak salatanın besin değerini artırır.

Adım Adım Yabanmersinli Cevizli Havuç Salatası Yapımı

Bu lezzetli salatayı hazırlarken ilk adım, cevizleri lezzetlendirmektir. Fırını 120 dereceye ayarlayıp ısıtın. Fırın kağıdı serili tepsiye yaydığınız cevizleri, aromalarının ortaya çıkması için 7 ila 10 dakika kadar pişirin. Pişen cevizleri kenara alarak soğumalarını bekleyin. Ardından büyük bir karıştırma kabına rendelenmiş havuçları, kuru yabanmersinlerini ve hazırlamak istediğiniz sos (zeytinyağı, tuz ve isteğe bağlı yoğurt/peynir) malzemelerini ekleyin.

Tüm malzemeler birbiriyle iyice harmanlanana kadar karıştırın. Bu karışımı, aromaların tam olarak oturması için en az 15 dakika boyunca üstü kapalı şekilde buzdolabında serinletmeniz önemlidir. Servis yapmadan hemen önce soğumuş olan kavrulmuş cevizleri salatanın üzerine serpiştirin. Cevizleri önceden eklemek yerine, servis anında serpiştirmek, cevizlerin çıtırlığını korumasını sağlayarak lezzeti zirveye taşır. Bu yabanmersinli cevizli havuç salatası, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına hafif bir öğün olarak tüketilebilir.