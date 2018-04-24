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Yabancıya satışlar zirve yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı konut satış rakamlarını değerlendiren inşaat firmalarının yöneticileri, yabancıların mülk edinmesini kolaylaştırıcı düzenlemelerle faiz konusundaki beklentilerini açıkladı.

24 Nisan 2018 Salı 13:21
Yabancıya satışlar zirve yapacak

TÜİK verilerinin açıklanmasından sonra emlak piyasasının dev şirketleri şunları söyledi;

 Tamer Özyurt/Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Yabancıya satış rakamlarının çok sevindirici olduğunu görüyoruz. Ancak bu tablonun daha da iyi hale gelmesi için bazı desteklere ihtiyaç bulunuyor. Yabancıya satışı ihracat kalemi gibi düşünmek gerek. Türkiye’nin cari açığının kapanması açısından döviz girdisi önemli, yabancıya konut satışının cari açığın azaltılmasına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer ihracat kapsamına alınmıyorsa bile ihracatçılara sağlanan birtakım olanaklardan yararlandırılması sektörün önünü açacaktır.

Ertuğrul Yavuz Pala/Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı: Faizler bir yandan inşaat sektörünün önünü tıkarken diğer yandan konut alıcılarına çok yüksek maliyetler getiriyor. Konuta yönelik banka kredilerine yeni bir düzenleme getirilmelidir. Bankalar bu yapılacak düzenlemeye göre kredi kullandırmalıdır. Aksi takdirde mevcut düzende bir şey değişmez.

Şenol Üçüncü/Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi: Sektörün bir an önce desteğe ihtiyacı var. Özellikle dış etkenlerden ve iç piyasa dinamiklerinden doğrudan etkilenen bir sektörden bahsediyoruz. Yatırımcı beklemede, önünü görmeyen ve piyasaların ne yönde hareket edeceğini ön göremeyen yatırımcı parasını bekletiyor. Dövizdeki yükselişin de bu tabloda ciddi etkisi bulunuyor. Konuta yatırım her zaman cazip, sadece piyasaya hareket katacak küçük destekler gerekiyor. Bunların başında ise kredi faizlerinin düşürülmesi gerekiyor. Mart ayında yabancılardan sevindirici rakamlar geldi. 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorsak gayrimenkul sektörünü çok daha güçlü bir seviyeye taşımamız gerekiyor.

Abdüssamet Bahadır/Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 2018 yılı, yatırımcının beklemeye geçtiği daha çok oturumcunun alım yaptığı bir dönem. Rakamlar, özellikle de ipotekli satışlardaki tablo bunu gösteriyor. Öte yandan ülkemizde konut kredilerinin milli gelire oranının yüzde 7-8 bandında kalması, daha gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor. Faiz oranlarının düşmesi ve ortalama konut kredisi vadesinin daha da uzaması sektöre yeni bir ivme kazandırabilir. Buna tapu harçlarında da yeni bir düzenlemeyi ekleyebiliriz. Böylece konut satışlarında artış sağlamak mümkün hale gelir. Herkesin fedakârlık yaptığı bir süreçten geçiyoruz.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:21
  1. Tamer Özyurt
  2. Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala
  3. Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü
  4. Abdussamet Bahadır

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