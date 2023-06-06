Yabancılar Türkiye’yi yakından takip ediyor Londra’dan 30 yatırımcı İstanbul’da

Buğra Kardan

Gayrimenkul Borsası AŞ’nin (GABORAS) davetiyle şehre gelen yatırımcılar, Türkiye’yi yakından tanıma imkânı buldu.

Talepler karşılanıyor

Türkiye’nin yabancı yatırımlarına ihtiyacı olduğunu belirten GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Ruhi Konak, bu sebeple Londra’dan işadamlarını İstanbul’da ağırladıklarını söyledi. Konak, “Londra’dan ülkemize gelen yatırımcılara yardımcı oluyoruz. Geniş portföyümüzle onların taleplerini karşılıyoruz” dedi. GABORAS’ın Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılar için büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Konak, “Çevrim içi platformumuz da kolay kullanımı, güvenli ve güçlü yönüyle yatırımcılar için cazip” diye konuştu. Konak, Londralı iş insanlarının Türkiye’de yapacakları yatırımlarla ilgili detayları paylaştı. Ayrıca “Ülkemiz yabancı yatırımcıların gözde ülkelerinden biri haline geldi. Bu sebeple yabancı yatırımcılara odaklanan birçok gayrimenkul şirketi ortaya çıkmaya başladı. Ancak yabancı yatırımcıların Türkiye’de hayata geçirecekleri yatırımları organize edebilecek güvenilir bir ortama ihtiyaçları var. GABORAS ülkemizin tamamına hizmet verebilen yapısı, güvenli bir platform oluşu, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çözüm ortaklıklarıyla yabancı yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.

İngiltere'ye özel hizmet

Konak, GABORAS çevrim içi ticaret platformunca Türkiye genelinde www.gaboras.com.tr web adresi ve mobil uygulamasıyla hizmet verildiğini hatırlattı. İngiltere’de yeni bir web adresi oluşturulduğunu anımsattı.

Konak, sözlerini şöyle sürdürdü: “İngiltere’yle ticari faaliyetlerimizi geliştirmek adına büyük adımlar atıyoruz. Bu kapsamda orada faaliyet yürüten AHG Investment firmasıyla çözüm ortaklığımız bulunuyor. Bu firmayla el ele vererek hem İngiltere’den Türkiye’ye hem de Türkiye’den İngiltere’ye yapılacak olan yatırımların organize edilmesi hizmetlerini sunuyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda aktif hale getirdiğimiz www.gaboras.co.uk web adresimizle de GABORAS platformumuzu İngiltere’de bulunan yatırımcılar için merkezi bir noktaya taşıyoruz.”

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Dil seçeneği çok

Konak, GABORAS’ın web ve mobil tabanlı online platformunun önemli görevler gördüğünü kaydetti. Platformun Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Arapça dil seçenekleri olduğunu bildirdi. GABORAS’ın ülkeye kazandırdığı üç temel olduğuna dikkat çeken Konak, şunlara işaret etti: “Bunlardan ilki dijital teknoloji ve akıllı kontratlarla gayrimenkulü geniş kitleler için menkul yatırım boyutuna taşımak. Diğeri Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası yatırım için güvenli kılmak. Bu şekilde ülkenin gayrimenkul değerini ve likiditesini hak ettiği noktaya taşımak. Son olarak uygun bölgelerde GABORAS gayrimenkul piyasası kurmak. Bu yolla Türkiye’yi dünya gayrimenkul piyasasının ve finansmanının merkezi kılmak.”

Ticari anlaşmazlıklar çözülüyor

GABORAS’ın kurduğu çevrim içi platformla hızlı, kolay ve güvenli gayrimenkul ticareti yapmaya olanak tanındığını anlatan Konak, ‘’Alıcılar, satıcılar, kiralayanlar, kiraya verenler, özel taleplerde bulunanlar işlemlerini tek bir noktadan ve kapsamlı olarak yürütebiliyor” ifadesini kullandı. Tüm bu ticari faaliyetlerin yürütülme süreçlerinde oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunu önlemek adına taraflara gayrimenkul ticaret sigortası yaparak koruma altına aldıklarının vurgulayan Konak, ‘’Kurmuş olduğumuz Gayrimenkul İhtisas Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi’mizle de taraflar arasında oluşan herhangi bir ihtilaf durumunun çözümü için hukuki destek veriyoruz. Böylece kurulacak olan hakem heyetiyle uzun süren ve çözüme kavuşması zorlaşan gayrimenkul ticareti anlaşmazlıklarının da kısa süre içerisinde çözüme kavuşmasını sağlıyoruz” açıklamalarını yaptı.