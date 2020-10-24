Yabancılar, Türkiye'ye gelmeden gayrimenkul alım satımı yapabiliyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yurt dışında açılan Tapu ve Kadastro temsilcilikleri aracılığıyla ile ilk defa Türkiye'deki bir gayrimenkul, yabancı alıcı ve satıcılar tarafından ülkeye gelmeden satıldı.

Son yıllarda Türkiye'nin yatırım konusunda yabancılar tarafından rağbet görmesi ve Türk vatandaşları ile yabancıların bulundukları ülkelerden taleplerinin karşılanması amacıyla yaklaşık 5 yıl önce pilot uygulama kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de Başkonsolosluk bünyesinde Tapu ve Kadastro Temsilciliği açıldı.

Diğer ülkelerden de bu konuda ciddi talep gelmesi üzerine başka ülkelerde de temsilcilik açılmasıyla ilgili çalışma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Azerbaycan, Fransa, Belçika ve Arap ülkelerinin de içinde bulunduğu 10 ülkede 12 temsilcilik açma kararı aldı.

Temsilcilikler sayesinde Türkiye'de konut almak ya da satmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ya da yabancıların, ülkeye gelmeden alım, satım ve bağış işlemlerini yapmalarının yolu açıldı.

Daha önce gayrimenkul neredeyse alıcı ve satıcının oraya gidip, tapu müdürlüğünün huzurunda işlem yapması gerekirken, yapılan düzenlemelerle yurt dışındaki konsolosluklarda oluşturulan temsilciliklerde işlem yapılabiliyor.

Buna göre yurt dışından ilk satış işlemi, 22 Nisan'da Berlin ve Konya'daki Türk satıcı ile alıcı arasında gerçekleşti.

- İki yabancı arasındaki satış da gerçekleşti

Uygulama kapsamında ilk defa Türkiye'deki bir gayrimenkule ilişkin alım satım işlemi yabancılar arasında da farklı ülkelerden yapıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan iki İngiliz vatandaşı, taşınmazlarını Almanya'nın Berlin Başkonsolosluğu'nda bulunan Tapu ve Kadastro Temsilciliğinde yine İngiliz vatandaşı olan kişiye sattı. Böylece bu satış, Türkiye'deki bir taşınmaza ilişkin iki yabancı arasında taraflardan birinin yurt dışında diğerinin ise Türkiye'de olduğu ilk satış işlemi olarak kayıtlara geçti.

Bu uygulama ile yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alım satımının daha da artacağı öngörülüyor.