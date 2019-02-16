Yabancı yatırımcılar markaja alınacak

Geçen hafta Almanya’da gurbetçilerin buluşma noktası olan Evim Türkiye’nin ardından Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019’a hazırlanan sektör temsilcileri, 12-15 Mart tarihlerinde İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) önderliğinde Fransa’ya çıkarma yapacak.

Türkiye’den 300’e yakın kurumun yer alacağı fuarda, yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapılacak, yeni projeler tanıtılacak. Bu yıl 30’uncusu gerçekleşecek ‘Geleceği Etkilemek’ ana temalı etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da katılacak.

Dünya devleri buluşacak

MIPIM Türkiye Temsilcisi Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş’ın verdiği bilgiye göre dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncularının bir araya geleceği MIPIM 2019’u 26 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. İTO da çadır açacağı etkinliğin konferans programında 360’ın üzerinde konuşmacı olacak. Toplam 100 konferans ve oturumda son trendler ele alınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açılış konuşmasını yapacağı özel oturumda Türkiye’nin yatırım fırsatları anlatılacak.

Önemli görüşmeler yapılacak

Türkiye’ye yabancı yatırımcıları çekmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Alkaş, Bu çalışmalarının MIPIM 2019’da devam edeceğini dile getirdi. Alkaş, ayrıca “Türkiye MIPIM’de son senelerde katılımcı sayısı ve alan itibarıyla ilk 10’a girmeye muvaffak oldu. Bu başarı 2019’da da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise MIPIM’de pek çok görüşme yapılacağını, Cannes’dan önemli bağlantılarla dönüleceğini kaydetti.