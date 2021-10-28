Yabancı yatırımcılar İFM’de yer almak istiyor

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) katılım finansa güç katacağını dile getirdi. Uyan, şunları söyledi:

Gidilecek yol var

“Katılım finansın ülkemizde ve dünyada halen gideceği çok yol olduğunun farkındayız. İstanbul’un bir finans merkezi olarak konumlandırılmasını ve katılımın bunun en önemli etkenlerinden biri olarak görülmesini çok kıymetli buluyoruz. Vergi, hukuki düzenlemeler ve tahkim altyapılarının tamamlandığı bir finans merkezinin hazırlanmasıyla yurt dışından yatırımcıların katılım finans alanına ilgi gösterebileceğini beklemekteyiz.” Dünyada faizsiz fonları olan yabancı yatırımcıların Türkiye’yi önemli bir partner ve yatırım yapılacak ülke olarak gördüğünü belirten Uyan, şöyle konuştu: “Yurt dışından katılım finansa yatırım yapanlar; yetişmiş genç insan gücü, geniş nüfus, faizsiz finansa yatkınlık ve helal getiri imkânları gibi olanakları arıyorlar ki bunların hepsi ülkemizde mevcut. Faizsiz finans prensiplerine yönelik farkındalığı maksimize etmek amacıyla atılacak adımlar, katılım sektörünün zeminini sağlamlaştırma noktasında yardımcı olacaktır.” Uyan, ayrıca katılım finansın toplanan fonlarda yüzde 10, kullandırılan fonlarda yüzde 7, aktiflerde ise yüzde 8 pazar payına ulaştığını bildirdi. 2025 yılında pazar payının yüzde 15’e taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sektör kuvvetleniyor

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam da katılım sektörünün gittikçe kuvvetlenerek ilerlediğine dikkat çekti. Akşam, ayrıca İFM’nin katılım finansa katkısının yüksek olacağını vurguladı, “Yatırımcılarla birebir görüşmelerimizde İstanbul’da ve İFM’de olmak istediklerini beyan ediyorlar. Sadece gayrimenkul olarak değil, ticaret, üretim açısından da burada olmak istiyorlar” diye ekledi.