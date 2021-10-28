  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yabancı yatırımcılar İFM’de yer almak istiyor
Ekonomi

Yabancı yatırımcılar İFM’de yer almak istiyor

Katılım finans sektör temsilcileri, yabancı yatırımcıların da İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) yer almak istediklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:31:00 -
Yabancı yatırımcılar İFM’de yer almak istiyor

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) katılım finansa güç katacağını dile getirdi. Uyan, şunları söyledi:

Gidilecek yol var

“Katılım finansın ülkemizde ve dünyada halen gideceği çok yol olduğunun farkındayız. İstanbul’un bir finans merkezi olarak konumlandırılmasını ve katılımın bunun en önemli etkenlerinden biri olarak görülmesini çok kıymetli buluyoruz. Vergi, hukuki düzenlemeler ve tahkim altyapılarının tamamlandığı bir finans merkezinin hazırlanmasıyla yurt dışından yatırımcıların katılım finans alanına ilgi gösterebileceğini beklemekteyiz.” Dünyada faizsiz fonları olan yabancı yatırımcıların Türkiye’yi önemli bir partner ve yatırım yapılacak ülke olarak gördüğünü belirten Uyan, şöyle konuştu: “Yurt dışından katılım finansa yatırım yapanlar; yetişmiş genç insan gücü, geniş nüfus, faizsiz finansa yatkınlık ve helal getiri imkânları gibi olanakları arıyorlar ki bunların hepsi ülkemizde mevcut. Faizsiz finans prensiplerine yönelik farkındalığı maksimize etmek amacıyla atılacak adımlar, katılım sektörünün zeminini sağlamlaştırma noktasında yardımcı olacaktır.” Uyan, ayrıca katılım finansın toplanan fonlarda yüzde 10, kullandırılan fonlarda yüzde 7, aktiflerde ise yüzde 8 pazar payına ulaştığını bildirdi. 2025 yılında pazar payının yüzde 15’e taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sektör kuvvetleniyor

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam da katılım sektörünün gittikçe kuvvetlenerek ilerlediğine dikkat çekti. Akşam, ayrıca İFM’nin katılım finansa katkısının yüksek olacağını vurguladı, “Yatırımcılarla birebir görüşmelerimizde İstanbul’da ve İFM’de olmak istediklerini beyan ediyorlar. Sadece gayrimenkul olarak değil, ticaret, üretim açısından da burada olmak istiyorlar” diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anayasa Mahkemesi'ne ‘Siyasete karışma’ uyarısı
Siyaset

Anayasa Mahkemesi'ne ‘Siyasete karışma’ uyarısı

Uzun süredir tartışılan ve en son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?" diyerek eleş..
'Elimde dosyası var' diyen Kırıkkanat'tan çarpıcı sözler! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şantaj altında mı?
Gündem

'Elimde dosyası var' diyen Kırıkkanat'tan çarpıcı sözler! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şantaj altında mı?

'Kılıçdaroğlu'nun elimde dosyası var' diyen ve Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu vermesinin ardından 'duymak istediklerimi konuşuyor' diye..
CHP ve İYİ Parti 'tezkere' çatlağı derinleşiyor: Ya Erdoğan Akşener'e 'gel' derse?
Gündem

CHP ve İYİ Parti 'tezkere' çatlağı derinleşiyor: Ya Erdoğan Akşener'e 'gel' derse?

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'tezkere' çatlağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Can Ataklı, "Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'i ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay