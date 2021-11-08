Yabancı yatırımcıdan borsaya büyük ilgi: Rekor kırdı!

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar 13 milyar 36,8 milyon dolar tutarında alım yaparken, 12 milyar 991,6 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net alım işlemleri 45 milyon 270 bin 721 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 26 milyar 28,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 176,1 milyar dolar, satım işlemleri 177,4 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 304,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rekor kırdı

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4 hafta üst üste yükselirken, yüzde 4,04 artışla haftayı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.583,59 puandan tamamladı.

Geçen hafta açıklanan şirket bilançolarına göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bir çoğu karlılıklarını önemli seviyede artırarak beklentileri geride bırakmaya devam etti. Ulaştırma endeksi yüzde 15,94, iletişim endeksi yüzde 10,13 artarken onları, BIST 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan banka hisselerinin olduğu bankacılık endeksi yüzde 8,69 artış gösterdi.