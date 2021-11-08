  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yabancı yatırımcıdan borsaya büyük ilgi: Rekor kırdı!
Ekonomi

Yabancı yatırımcıdan borsaya büyük ilgi: Rekor kırdı!

Geçen hafta açıklanan şirket bilançolarına göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bir çoğu karlılıklarını önemli seviyede artırarak beklentileri geride bırakmaya devam etti. Ulaştırma Borsa İstanbul Pay Piyasasında Ekim ayında yabancı yatırımcılar 45,3 milyon dolar net alım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:18:00 -
Yabancı yatırımcıdan borsaya büyük ilgi: Rekor kırdı!

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar 13 milyar 36,8 milyon dolar tutarında alım yaparken, 12 milyar 991,6 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net alım işlemleri 45 milyon 270 bin 721 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 26 milyar 28,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 176,1 milyar dolar, satım işlemleri 177,4 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 304,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rekor kırdı

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4 hafta üst üste yükselirken, yüzde 4,04 artışla haftayı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.583,59 puandan tamamladı.

Geçen hafta açıklanan şirket bilançolarına göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bir çoğu karlılıklarını önemli seviyede artırarak beklentileri geride bırakmaya devam etti. Ulaştırma endeksi yüzde 15,94, iletişim endeksi yüzde 10,13 artarken onları, BIST 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan banka hisselerinin olduğu bankacılık endeksi yüzde 8,69 artış gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
Gündem

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; ..
Mahmut Tanal'ın İstanbul Maratonu yüzsüzlüğü! Defalarca uyarıldı
Gündem

Mahmut Tanal'ın İstanbul Maratonu yüzsüzlüğü! Defalarca uyarıldı

CHP'nin sürekli şov peşinde koşan milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Maratonu'nda da ortaya çıktı. Medyada fark edilmek için en öne geçen T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay