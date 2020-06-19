Yabancı uyruklu öğrenci bursluluk sınavı ne zaman? Burs nasıl alınır?

Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilere burs imkanı sağlanmakta. İşte yabancı öğrencilerin yararlanabileceği bursluluk programı detayları.

Burs ve ödemeler ne zaman başlar?

• Bursluluk, yapılan seçim çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde Türkiye’de eğitim görmesi uygun görülen öğrencilerin, bursluluk taahhütnamesini imzalaması ile başlatılır.

• Türkçe hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik burs ödemeleri, bursluluk statüsünü kazanan öğrencinin yerleştirildiği programa kayıt yaptırması ile başlatılır.

• Burslu öğrenci, belirlenen süre içerisinde yerleştirildiği programa kayıt yaptırmaz ise bursluluk statüsü kendiliğinden sona erer

Bursluluk süreleri

Dil kursu

• Türkçe hazırlık eğitimi süresini geçmemek üzere ilgili burs programında belirlenen süre kadar

Önlisans

• 1 yıl Türkçe öğretimi + kayıt yaptırılan önlisans programın normal eğitim süresi

Lisans

• 1 yıl Türkçe öğretimi + kayıt yaptırılan lisans programının normal eğitimi süresi normal lisans eğitimi süresi yerleştirilen programa göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler 4 yıl, Diş Hekimliği 5 yıl, Tıp 6 yıl.

Yüksek Lisans

• 1 yıl Türkçe öğretimi + 2 yıl yüksek lisans eğitimi. Doktora

• 1 yıl Türkçe öğretimi + 4 yıl doktora eğitimi. Yabancı Dilde Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık

• Yabancı dilde hazırlık okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla yabancı dilde hazırlık eğitimi için süre verilebilir.

• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yerleştirildikleri programlarda bilimsel hazırlık okutulmasının zorunlu olması halinde bir yılı geçmemek kaydıyla bilimsel hazırlık eğitimi için süre verilebilir.

Kısa Süreli Burslar

Başarı Burs Programı (1 yıllık)

Başarı Programı, halihazırda Türk üniversitelerinde kendi imkanları ile öğrenim gören ve olağanüstü akademik performans göstermiş öğrenciler için özel olarak tasarlanmış bir programdır.

Başarı Bursu Programı, sadece aylık cep harçlığını kapsamaktadır.

Araştırma Bursu Programı (3-12 aylık)

Araştırma Bursu Programı; uluslararası araştırmacıların ve akademisyenlerin Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde Türk akademisyenler ile birlikte, kendi alanlarıyla ilgili akademik araştırma iş birliği yapabilmelerini teşvik etmek amacıyla tasarlanmış bir programdır.

Bu programa, doktora yapan veya tez aşamasında olan doktora adayları da başvurabilir.

Araştırma Burs Programı sadece aylık harcı kapsamaktadır.

Burs ödemeler

• Burs ödemeleri, her yıl Başkanlık tarafından belirlenen miktarın aylık olarak öğrencilerin hesabına yatırılması suretiyle gerçekleştirilir.

• Ödemeler, öğrencinin burs ödemesini hak ettiği geriye dönük bir ayı kapsar.

• Bir ay içerisinde en az 20 gün burs ödemesine engel bir durumu olmayan öğrenci, burs ödemesini hak etmiş sayılır. Burs hakkının kazanıldığı ilk ay ve mezuniyet durumundaki öğrencinin mezun olduğu ay için yapılacak burs ödemelerinde bu süre şartı aranmaz.

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