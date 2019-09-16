Yabancı uyruklu genç ilaç içerek intihar girişiminde bulundu Bilecik’te ilaç içerek intihar girişinde bulunan yabancı uyruklu 18 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Bilecik’te ilaç içerek intihar girişinde bulunan yabancı uyruklu 18 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Yuvam Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma girdiği öne sürülen yabancı uyruklu 18 yaşındaki Albert D.E. isimli genç kız, çok sayıda ilaç alarak intihara kalkıştı. Bir süre sonra fenalaşan gencin durumu yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

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