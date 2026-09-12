İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında husumetlisini bacağından vurdu
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Küçükçekmece’de aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Bacağından vurulan kişi çevredeki bir işletmeye sığındı.
İstanbul Küçükçekmece’de akşam saatlerinde karşı karşıya gelen iki husumetlinin tartışması kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında husumetli olduğu iddia edilen iki kişi karşılaştı. Şahısların sokak ortasında başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, büyüyen kavga sırasında silahını çıkararak husumetlisine 2 el ateş etti. Bacağından vurulan kişi, can havliyle cadde üzerindeki bir işletmeye sığındı. Çevredekiler, yaralı şahsa müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alındı
Öte yandan, yaşanan olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.
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