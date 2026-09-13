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Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

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Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

Real Madrid, LaLiga’da konuk ettiği Rayo Vallecano’yu 4-1 yendi. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe’nin uzatma dakikalarında attığı golü hazırladı.

#1
Foto - Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

İspanya Birinci Futbol Ligi’nde Real Madrid, ilk yarıda bulduğu üç golle Rayo Vallecano karşısında üstünlüğü ele aldı. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da üç farklı galibiyetle tamamladı.

#2
Foto - Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

Real Madrid, 14. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Alvaro Carreras’ın 17. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi takım, 35. dakikada Jude Bellingham’ın fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

#3
Foto - Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

Rayo Vallecano, 51. dakikada Sergio Camello’nun golüyle farkı azalttı.

#4
Foto - Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

Milli futbolcu Arda Güler, 72. dakikada Yan Diomande’nin yerine oyuna girdi.

#5
Foto - Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

Arda, 90+1. dakikada Mbappe’nin kaydettiği golün asistini yaptı.

#6
Foto - Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist

Fransız futbolcu bu golle karşılaşmadaki ikinci golüne ulaşırken Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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