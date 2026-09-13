Real Madrid’den 4 gollü galibiyet: Arda Güler’den asist
Real Madrid, LaLiga’da konuk ettiği Rayo Vallecano’yu 4-1 yendi. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe’nin uzatma dakikalarında attığı golü hazırladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Real Madrid, LaLiga’da konuk ettiği Rayo Vallecano’yu 4-1 yendi. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe’nin uzatma dakikalarında attığı golü hazırladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi’nde Real Madrid, ilk yarıda bulduğu üç golle Rayo Vallecano karşısında üstünlüğü ele aldı. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da üç farklı galibiyetle tamamladı.
Real Madrid, 14. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Alvaro Carreras’ın 17. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi takım, 35. dakikada Jude Bellingham’ın fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
Rayo Vallecano, 51. dakikada Sergio Camello’nun golüyle farkı azalttı.
Milli futbolcu Arda Güler, 72. dakikada Yan Diomande’nin yerine oyuna girdi.
Arda, 90+1. dakikada Mbappe’nin kaydettiği golün asistini yaptı.
Fransız futbolcu bu golle karşılaşmadaki ikinci golüne ulaşırken Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.
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