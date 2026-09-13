Alevleri gören polis saniyeler içinde koştu! Facianın önüne geçti

Sinop’ta seyir halindeki bir araçta çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre SUV tipi aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Motor bölümünden yükselen alevler çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Polis memuru yangın tüpüyle müdahale etti

Yangını fark eden Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru vakit kaybetmeden harekete geçti.

Yangın tüpünü alan polis memuru, alevlerin bulunduğu motor kısmına müdahale etti. Hızlı müdahale sayesinde yangın aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye soğutma çalışması yaptı

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yeniden alevlenme ihtimaline karşı araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Heyecan dolu anlar kamerada

Polis memurunun yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiği anlar da saniye saniye kaydedildi.

Olay çevrede bulunan bir evden cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, başka bir araçtan da müdahale anlarının kayda alındığı belirtildi.

Görüntülerde polis memurunun yangını fark etmesinin ardından hızla harekete geçerek alevlere müdahale ettiği anlar yer aldı.