Dünyaca ünlü ilahi sanatçısı Maher Zain İstanbul'da konser verdi

İsveçli müzisyen Maher Zain, dünya turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

"World Tour 2026" kapsamında İstanbul'da sahne alan Zain'i, yerli ve yabancı hayranları yoğun ilgiyle izledi.

Sanatçı, konserde "Radiatu Billahi Rabba", "Assubhu Badaa", "Sallah Alayka Rahman", "Nerdesin", "O Sensin Ki", "Çanakkale", "InshaAllah", "Yama Wo Yama", "Kır Zincirleri", "Allahu Ya Allahu", "Baraka Allahu Lakuma", "Mawlawe - Sallou", "MashaAllah", "Ey Sevgili", "Habibi", "Rahmatun Lil Alameen", "For the Rest of My Life", "Qamarun", "Qalbi Fil Madinah", "Free Palestine" ve "Ya Nabi Salam Alayka" eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.

Zain'in seslendirdiği eserlere yerli ve yabancı hayranları da eşlik etti. Sanatçının "Çanakkale" eserini seslendirmesinin ardından salondan alkışlar yükseldi.

İstanbullu sevenlerini selamlayan Zain, Türkçe öğrendiğini ve Türkçe konuşmak istediğini ifade etti.

Sanatçının sahne prodüksiyonu uluslararası ekipler tarafından hazırlandı. Özel ışık tasarımı ve görsel anlatımla desteklenen sahne kurgusunun yer aldığı konserde, Zain'e yerli ve yabancı müzisyenler de eşlik etti.

Manevi temaları modern pop, R&B ve dünya müziğiyle buluşturan Zain, İngilizce ve Arapçanın yanı sıra Türkçe dahil farklı dillerde eserler seslendiriyor.

Yayımladığı "Thank You Allah" albümüyle uluslararası çapta tanınan sanatçı, özellikle "Insha Allah" ve "Ya Nabi Salam Alayka" parçalarıyla Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.