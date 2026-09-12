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Gündem Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz
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Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz

12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Bir daha izin vermeyeceğiz"

O günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları halen yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

 

"Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."

 

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