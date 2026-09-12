İsrail müttefikini bile soydu: Atina’ya 3.5 milyarlık dolarlık kazık!

TAHSİN HAN

Atina yönetimi Türkiye’ye karşı silahlanma hırsıyla milyarlarca avroyu gözden çıkarırken, güvendiği dağlara bir kez daha kar yağdı. Yunanistan’ın İsrail ile imzaladığı 3,5 milyar dolarlık devasa hava savunma sistemi anlaşmasının ardından Tel Aviv’in gerçek yüzü ortaya çıktı. Middle East Eye’nin haberine göre; İsrail, Atina’ya sattığı sistemin en kritik parçası olan “kaynak kodlarını” vermeyeceğini ilan ederek komşuyu tam anlamıyla diplomatik ve askeri bir kapana kıstırdı.

MİLYAR DOLARLIK İHALE, SIFIR ÖZERKLİK

İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Moshe Patel’in Yunan basınına yaptığı “Kaynak kodunu vermeyeceğiz, lisansa dahil değildi” açıklaması, İsrail’in Atina’ya duyduğu derin güvensizliği ve uyguladığı “para alma ama anahtarı teslim etme” politikasını gözler önüne serdi.

3,5 milyar dolar gibi astronomik bir parayı İsrail kasalarına aktaran Yunanistan, bu kararla birlikte kendi hava savunmasını yönetme hakkını da Tel Aviv’e teslim etmiş oldu. Kodu elinde tutamayan Atina mühendisleri; sistemin bakımını yapabilmek, güncelleyebilmek ya da en ufak bir teknik arızayı giderebilmek için tamamen İsrailli uzmanların eline bakacak.

SOYGUN TAKTİĞİ: ÖNCE KODU SAKLA, SONRA EKSTRA BÜTÇE KOPAR

Tepkilerin ardından geri adım atar gibi yapan İsrail Savunma Bakanlığı ise klasik ticari kurnazlığına başvurdu. Kendi ana kodlarını paylaşmak yerine Yunanistan’a özel “yerel bir yazılım” geliştireceklerini duyurdular. Yani İsrail, önce milyarlarca dolarlık ana sistemi sattı; şimdi de Atina’ya kontrol hakkı tanımak için “uyarlama ve ek kod geliştirme” adı altında yeni faturalar kesmenin zeminini hazırladı.

F-35’TEKİ “ŞALTER” KORKUSU ŞİMDİ DE İSRAİL SİSTEMİNDE

ABD’nin F-35 savaş uçaklarında uyguladığı ve kriz anında uçağı işlevsiz kılan “uzaktan komuta” bağımlılığının bir benzeri, şimdi Yunanistan’ın hava savunmasında yaşanacak. İsrail’in sistemi kendi kontrolünde tutma ısrarı, olası bir kriz anında Tel Aviv’in düğmeye basarak Yunanistan’ın savunmasını tamamen felç edebileceği şüphelerini doğurdu.

Doğu Akdeniz’deki ortağına dahi “güvenilmez müşteri” muamelesi çeken ve milyarlık anlaşmayı adeta bir bağımlılık tuzağına dönüştüren İsrail, Yunanistan’ı kendi parasıyla kendi topraklarında silahsız bırakmış oldu.