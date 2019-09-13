Yabancı uyruklu ailenin kaldığı konteynırda yangın

Adıyaman’ın Samsat ilçesi’nde yabancı uyruklu ailenin kaldığı konteynırda çıkan yangın korkuttu. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Samsat ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yabancı uyruklu Hamit Demirelli’ye ait konteynırda yangın meydana geldi. 2017-2018 Yıllarında meydana gelen deprem nedeniyle konteynır kentte kalan ilçe halkı elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla paniğe kapıldı. Yangının diğer konteynırlara sıçramasından endişe eden vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle birlikte alevlere müdahale etti. Samsat Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Olayda alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden Emrah Yelboğa, dumanlardan etkilendi. İtfaiye eri, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı konteynır ile yanında bulunan ve depo olarak kullanılan konteynırda çıkan yangın yapılan çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yangına zamanında müdahale edildiğini, yangının diğer konteynırlara sıçramadan söndürüldüğünü ve hastaneye kaldırılan itfaiye erinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.