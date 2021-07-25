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Yerel Yabancı uyruklu ailenin darp ve işkence ettiği çocukları polis tarafından kurtarıldı
Yerel

Yabancı uyruklu ailenin darp ve işkence ettiği çocukları polis tarafından kurtarıldı

İstanbul Kağıthane'de biri engelli üç çocuğunu darp eden yabancı uyruklu anne ve babanın yaptıkları kan dondurdu. Çocukların çığlıkları üzerine fark edilen olay sonrası vatandaşlar ihbarda bulununca Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Çocuklar, kilitli tutulduğu evden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:50:00 -
Yabancı uyruklu ailenin darp ve işkence ettiği çocukları polis tarafından kurtarıldı

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir çocuklarını evde darp eden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darp etti. Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

Kağıthane polisi çocukları kurtardı

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Evdeki babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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Yorumlar

Ahmet

Kendi derdimiz bitti sanki yabancıların derdi ile uğraşıyoruz bir de Ülkem yönetilemiyor Adalet eğitim berbat vaziyette pahalılık almış gitmiş herkes üçkağıtçılık peşinde Ne yana dönsen bir üçkağıtçılık dolandırıcılık sahtekarlıkla karşılaşıyorsun Reis el koy bunlara artık görmezden gelme Kıbrıs'ın hükümet binası en son uğraşılacak şey yoksa hainler kazanacak ülkeyi tarumar edecekler
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Mikail

Ahmet yorumcu çok da biliyorsun belliki dünü yaşamamışsın iyilikleri görmeyen eksikleri de gizleyene yazıklar olsun derim .
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