Yabancı üreticilerin Türkiye ilgisi artıyor

İstanbul’da devam eden MAKTEK Avrasya, takım tezgâhları ve üretim teknolojileri sektörünün yatırım gündemini ortaya koyarken, fuarda gerçekleştirilen temaslar Türkiye’nin global üretim ekosistemindeki konumuna ilişkin önemli göstergeler sunuyor.

GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, sanayicilerin yatırım kararlarında fiyatın yanında üretim kapasitesi, verimlilik, enerji tüketimi, servis gücü ve yatırımın geri dönüş süresinin daha fazla önem kazandığını belirtti. “Sanayicimiz yatırım kararını iptal etmekten çok doğru zamanı ve doğru finansman koşullarını bekliyor. Uygun yatırım ikliminin oluşmasıyla ertelenen yatırımların yeniden gündeme geleceğine inanıyoruz.” diyen Çetinkaya, finansmana erişimin de yatırım kararlarında önemli bir başlık olmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye üretim merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor

Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, Avrupa’ya yakınlığı ve farklı pazarlara erişim imkânının yabancı teknoloji üreticilerinin ilgisini artırdığını belirten Çetinkaya, “Türkiye artık yalnızca bir satış pazarı olarak değerlendirilmiyor. Üretim ve iş birliği açısından da önemli bir potansiyel taşıyor. Bu ilgiyi kalıcı iş birliklerine dönüştürmemiz gerekiyor.” dedi. Çetinkaya, küresel üretim zincirlerinin yeniden şekillendiği dönemde Türkiye’nin mühendislik kabiliyeti, esnek üretim yapısı ve stratejik konumunu daha güçlü kullanması gerektiğini vurguladı.

GNC Makina çözüm portföyünü genişletiyor

MAKTEK Avrasya’da Heimatec iş birliğini de öne çıkaran Çetinkaya, GNC Makina’nın makine tedarikinin ötesinde bütünsel üretim çözümleri sunmaya odaklandığını söyledi.

“Makineden takım teknolojilerine, mühendislikten satış sonrası hizmetlere kadar üretimin farklı aşamalarını kapsayan çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Teknoloji kadar nitelikli insan kaynağı da üretim gücünün temel unsurlarından biri. Bu nedenle her iki alandaki yatırımları birlikte ele alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, GNC Makina’nın önümüzdeki dönemde teknoloji transferi, mühendislik, verimlilik ve nitelikli insan kaynağı alanlarına odaklanarak Türkiye sanayisinin küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.