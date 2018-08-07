Yabancı ucuz hisse peşinde

EKONOMİ SERVİSİ

24 Haziran seçimleri öncesi 4.68’e kadar gerileyen dolar/TL kurunun Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı mesajını vermesinin ardından 5 lirayı geçmesi TL’den kaçışı hızlandırdı.

DOLAR FAİZ YARIŞI

Son 10 günde 4.76’dan 5.18 seviyesine kadar yükselen dolar ile faiz birbiri ile yarışırken, hisse senedi piyasasındaki durgunluk öne çıktı. Uzmanlar, dolardaki köpükle yerinde sayan hisselerin değerini aşağıya çekme senaryosunun gündeme gelebileceğini belirterek, “Yabancılar şimdi de ucuz hisse peşinde, paniğe kapılıp satışa geçerseniz zararınız artar. Bu da en çok spekülatörlere yarar’’ uyarısında bulundu.

MALİYET ARTIYOR

Doların 5 TL’nin üzerine çıkmasının tüm sektörlerde maliyetleri artıracağına dikkat çeken uzmanlar, enflasyona karşı alınan tedbirlerin sonuç vermesinde gecikme yaşanabileceğini dile getirdi.

FİYAT KAZANÇ

Gelişen ülkeler arasında fiyat/kazanç oranı değerlemesinde alt basamaklarda yer aldığımızı dile getiren uzmanlar, “Kötü zamanlarda insanlar hisse senedine yatırım yapmaktan kaçınıyor. Kafalarda soru işaretleri oluyor. Kötü zamanlarda borsaya yatırım yapmak lazım, ancak o zaman hisse senetlerini ucuz alabilirsiniz. Bunu siz yapmazsanız yabancı gelir hissenizi ucuza kapatır. Şu anda performansı iyi olup hissesi ucuz şirketler var, yatırımcılar bunları alıp en az bir sene tutacak şekilde portföylerine katabilir” diyor.

BORSA 93-95 BİN PUAN ARALIĞINDA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1.436,51 puan azalışla 94.173,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 320,02 puan ve yüzde 0,33 azalarak 95.290,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.401,93 puan ve yüzde 1,47 değer kaybederek 94.208,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.568,43 puanı, en yüksek 95.500,84 puanı gören endeks, günü yüzde 1,50 azalışla 94.173,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2, sanayi endeksi yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 2,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.827,37 puan ve yüzde 1,55 azalarak 115.930,88 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 77’si değer kazandı, 303’ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.210,90 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,67 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 200 bin 650 lira oldu.

MB, doların dünkü efektif kurunu alışta 5,1428 lira, satışta 5,1634 lira olarak açıkladı.

PİYASALAR GERGİN

Global piyasalarda dolardan kaynaklı bir gerginliğin olduğuna dikkat çeken Yatırım uzmanı Burçak Gezgin, ’’Bununla birlikte Türkiye tarafında kısa vadede önemli siyasi gelişmeler de yaşanmakta. ABD ile yaşanan son krizle birlikte TL varlıklarda ciddi bir baskı olduğunu görmekteyiz. Bu krizle ilgili masada bir kaç çözüm formülünün olduğuna dair spekülasyonlar yapılmakta. Ancak kriz çözülmeden kısa vadede TL varlıklarda pozitiflik görmemiz zor olabilir’’ dedi.

YATIRIMCILAR SABIRLI OLSUN

“Gelebilecek her olumlu haberde pozitiflik beklenenden daha fazla fiyatlanacaktır’’ diyen Gezgin, “Yatırımcıların mevcut durumda özellikle kısa vade için panik satışı hareketine katılmaması daha uygun gözüküyor. Borsa tarafında dalga boyu kriz sonrası dönemde artık yeni bir haber gelmedikçe azalacaktır. Yeni hisse alımı yapmayı düşünen yatırımcılar içinse mevcut seviyelerin bir miktar daha aşağısı görülebilir. Ancak kademeli alımlarda bir miktar giriş alternatifi değerlendirilebilir. Özellikle yeni Orta Vadeli program da ekonomi yönetiminin güçlü adımlar atması beklenmekte. TL varlıkların fiyatlanmasında eylül ayında açıklanacak OVP’nin beklentileri karşılaması pozitiflik oluşturabilir” diye konuştu.

MERKEZ SEYİRCİ KALMADI

TL’de yaşanan sert değer kayıplarına Merkez Bankası daha fazla seyirci kalmadı ve gün içinde beklenen hamle piyasaların kapanmasına yakın gerçekleşti. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek. Merkez Bankası’nın bu hamlesinin TL’ye etkisi sınırlı oldu. Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru saat 17.30’da 5.1780 seviyelerine gevşedi. 6 seviyesinde olan euro ise 5.9880’e indi.