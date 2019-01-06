Yabancı turist hedefi 50 milyon

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019’da hedeflerinin yabancı turist sayısını yüzde 20 artırarak 50 milyona çıkarmak olduğunu açıkladı. Yeni rekorlar kırmak için gerekli adımları atacakları sözünü veren Bağlıkaya, “Her köşesi, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu ülkemiz turizmini dünyada daha üst noktalara taşımak için çalışıyoruz. Bir yandan, turizm sektörünün ihtiyaç ve gereksinimlerini ve sorunlarını çözmek için çaba gösterirken diğer yandan ülkemizin yurt dışında tanıtımı için çalışmalarımız sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.