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Yabancı sporcular Managat’ın gururu oldu

Manavgat Belediyesi’nin, Yabancı Uyruklular Atletizm Master Takımı, Eskişehir ve İzmir’de katıldıkları uluslararası şampiyonalardan altın ve gümüş madalyalarla döndü.

10 Eylül 2019 Salı 15:51
Yabancı sporcular Managat’ın gururu oldu

Manavgat Belediyesi’nin, Yabancı Uyruklular Atletizm Master Takımı, Eskişehir ve İzmir’de katıldıkları uluslararası şampiyonalardan altın ve gümüş madalyalarla döndü.


Manavgat Sevdalısı Alman sporcular, uluslararası şampiyonalara Manavgat Belediyesi adına katılarak gülle, çekiç, disk, atlama ve koşu gibi branşlarda Manavgat’ın sesini duyurmaya, şampiyonalarda aldıkları derecelerle başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Dr. Horst Böhmert-Ottmann, İnge Löschner-Molls ve Dennis Traulseu Manavgat Belediyesi adına Eskişehir ve İzmir’de katıldıkları uluslararası şampiyonalarda Manavgat’a altın ve gümüş madalyalarla döndü. Manavgat Belediyesi adına uluslararası spor müsabakalarında boy gösteren Dr. Horst Böhmert-Ottmann, İnge Löschner-Molls ve Dennis Traulseu’n bir diğer özelliği ise Manavgat’ın kardeş şehri olan Almanya Herfordlu olmaları. Sporcular, müsabakalara olan tutkularını ilerleyen yaşlarına rağmen kazandıkları başarılar ile taçlandırıyor. Atletizmciler son olarak, Eskişehir’de düzenlenen uluslararası şampiyonaya katılarak kendi branşlarında altın ve gümüş madalya kazandı.Başarıya doymayan sporcular, İzmir’de düzenlenen 2. Uluslarası yarışmalara da katılım göstererek şampiyonadan altın ve gümüş madalya ile ayrıldı.Manavgat’ın Side Mahallesi’nde yaşayan ve Manavgat Belediyesi adına yarışmalara katılma fikri ile belediyeden destek isteyen sporcular, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve başkan yardımcısı Halis Akkaya ile görüşmeler neticesinde Manavgat Belediyesi forması altında uluslararası yarışmalara katılım gösteriyor. Spora ve sporcuya Manavgat Belediyesi olarak her zaman destek olduklarını belirten Sözen, Manavgat’ı spor kenti yapmak için bu tür organizasyonların içerisinde yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:51
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