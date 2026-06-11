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Gündem Son dakika! İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı
Gündem

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

Yeniakit Publisher
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

Rüşvetten 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel CÖNGER, Hakkında “Rüşvet Alma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK’nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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