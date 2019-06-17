Yabancı şirketlerin ‘Türk yazılımcı’ talebi, ihracatı yüzde 20 artırdı

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre 2018 yılında yüzde 15 oranında büyüyerek, 131.7 milyar TL büyüklüğe ulaşan Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının, son beş yılda iki katı büyüklüğe eriştiğini belirten online iş platformu SanalUzman.com CEO’su Niyazi Bekiroğlu, bu pazarda yazılımın ise 18.3 milyar TL büyüklüğe sahip olduğunu söyledi. Bekiroğlu son bir yılda Türkiye’de yüzde 20 büyüyen yazılım pazarının yakaladığı ivmede, yabancı şirketlerin Türkiye’deki yazılım uzmanlarına olan artan ilgisinin önemli rol oynadığına dikkat çekti. Son dönemde pek çok yabancı şirketin gözünü Türkiye’deki yazılım uzmanlarına çevirdiğine ve bu kurumlara yapılan proje sayısının arttığına dikkat çeken Niyazi Bekiroğlu, “Raporlar 2014 – 2018 yılları arasında yazılım ihracatında yüzde 17.3 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor” dedi.