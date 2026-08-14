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Siyaset Bakan Fidan'dan "Mısır" açıklaması
Siyaset

Bakan Fidan'dan "Mısır" açıklaması

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Bakan Fidan'dan "Mısır" açıklaması

Mısır ziyaretine ilişkin açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil; bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir. Bu anlayış ve Cumhurbaşkanlarımızın vizyonu doğrultusunda omuz omuza çalışmaya ve ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziyaretin, iki ülkenin "mükemmel düzeyde" seyreden ikili işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri ele almak bakımından son derece önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirten Fidan, "Samimi misafirperverlikleri için başta değerli mevkidaşım ve kardeşim Bedr Abdulati olmak üzere tüm Mısırlı yetkililere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

 

Fidan, ziyaret kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na eş başkanlık ettiklerini vurgulayarak, "Ayrıca Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi’yle görüştük. İkili ticaretimizi artıracak, ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirecek ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek anlaşmaları imzaladık." değerlendirmesinde bulundu.

 

Türkiye ve Mısır'ın, tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlet olduğuna işaret eden Fidan, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil; bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir. Bu anlayış ve Cumhurbaşkanlarımızın vizyonu doğrultusunda omuz omuza çalışmaya ve ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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