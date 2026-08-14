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Gündem Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!
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Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

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Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

Alkol aldıktan sonra bir kadına sarkıntılık ettiği ileri sürülen ve evdekiler tarafından evire çevire dövülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Yeni Partililerin kendisine tuzak kurduğunu ileri sürdü.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, skandal bir olayla gündem oldu. Yazgan’ın bir kutlama sırasında alkol aldığı ve evdeki kadına sarkıntılık ettiği ileri sürüldü. Yayınlanan görüntülerde Yazgan’ın darp edildiği görüldü.

CHP’deki çürümüşlüğü net şekilde gözler önüne seren olayın ardından Yazgan’dan ilk açıklama geldi. Yazgan kendisine tuzak kurulduğunu ileri sürdü. Talat Attila'ya konuşan Yazgan, Yeni Partilileri işaret etti.

CHP'DEN KOVULUP YENİ PARTİ'YE YÖNLENDİRİLMEM İÇİN YAPILDI

Gazeteci Talat Atilla'nın yaptığı paylaşıma göre Yazgan, şöyle konuştu: “Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim.

Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de Yeni Parti'ye yönlendirmek amacıyla yapıldı.

Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim.”

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Yorumlar

bazen yolda her partiden vekile denk gelsem acaba

ne düşünürdüm dostlar ama göremiyorum belkide dertlermizi söylerdik değilmi ::)))

Fehim şahiner

Her şeyim hıyar diyene tuz alıp koşmayacaksın
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