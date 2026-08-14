İYİ Parti'de deprem! Ömer Karakaş da istifa etti

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ömer Karakaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.

Dün akşam da Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa etmişti. Gürban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti ile yollarını ayırdığını duyurdu. Siyaset kulislerinde Gürban'ın bundan sonraki süreçte bağımsız kalmayıp iktidar safına geçebileceği konuşuluyor.

Siyasi kulislerden sızan bilgilere göre, hem Mehmet Mustafa Gürban’ın hem de Ömer Karakaş’ın AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programında iktidar partisine katılması bekleniyor. İYİ Parti yönetimi ise üst üste gelen bu istifalar karşısında sessizliğini koruyor.