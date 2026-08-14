CHP’li vekilin taciz iddiası gündemde! Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne’de milletvekili hakkında taciz iddialarının takipçisi olacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne’de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece vahim olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."