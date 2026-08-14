  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı! Büyük heyecan başlıyor! Adı gibi ''süper'' olsun Ufuk Uras'tan Terörsüz Türkiye çıkışı: Bazı küresel güçlerin bölgedeki oyunu bozuldu! Cumhurbaşkanı eleştirilerine şok eden cevap Uçuşlar durduruldu: Türkiye sınırında İHA saldırısı! Alihan Kuriş’e “İki peygamber yetkisi” verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun” Karahasanoğlu: Alihan Kuriş operasyonu cemaate değil, şahsa yönelik İsrail'in yeni savaşı: Gazze'deki deliller sahada ve dijitalde yok ediliyor Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı!
Gündem CHP’li vekilin taciz iddiası gündemde! Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu
Gündem

CHP’li vekilin taciz iddiası gündemde! Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP’li vekilin taciz iddiası gündemde! Aile Bakanlığı olaya müdahil oldu

Edirne'de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ortaya atılan iğrenç taciz iddiaları skandal boyutlara ulaştı. Kamuoyunu ayağa kaldıran iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne’de milletvekili hakkında taciz iddialarının takipçisi olacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne’de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece vahim olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası
CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası

Gündem

CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası

CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!
CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!

Gündem

CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!

Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

Gündem

Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23