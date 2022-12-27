Yabancı kuruluştan Türkiye'ye onay! Tam 1 trilyon dolarlık doğal gaz rezervi

Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeMac şirketi, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında toplam 1 Trilyon metreküplük doğal gaz rezervini teyit etti.

Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketi Türkiye'nin doğal gaz keşfini teyit etti.

İşte DeGolyer and MacNaughton şirketinin açıklaması:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan Karadeniz ultra derin deniz hidrokarbon aramaları kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusu ile keşfedilen Sakarya Gaz Sahası ve 4 Haziran 2021 tarihinde Amasra-1 kuyusu ile keşfedilen Amasra sahasında toplam 540 Milyar m3 üretilebilir rezerv hesaplanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız çalışma yapıldı

Tüm bu rezerv tahmin çalışmalarının bağımsız bir firma tarafından değerlendirilmesi için Ortaklığımız, Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketi ile 14 Aralık 2021 tarihinde yaptığı anlaşma kapsamında Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarının rezerv değerlendirmesi için bağımsız bir çalışma başlatmıştır.

Resmi olarak raporlandı

Sakarya Projesi tarafından hazırlanan ve rezerv hesaplarının yapıldığı, üç boyutlu dijital rezervuar modeli baz alınarak oluşturulan saha geliştirme planı, DeMac'ın detaylı incelemesine sunulmuştur. DeMac değerlendirmeleri neticesinde Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında "yerinde gaz" ve "üretilebilir rezerv" miktarların' resmi olarak raporlamıştır.

Toplam 1 trilyon metreküp

Yapılan tüm bu değerlendirmeler sonucunda, saha bazlı geliştirme planı ve ekonomik modelin yanı sıra Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında toplam 1 Trilyon m3 tahmini yerinde gaz miktarı DeMac tarafından onaylanmıştır. Amasra sahasında açılması planlanan tespit kuyuları ile yerinde gaz miktarının yukarı yönde güncellenmesi öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

"Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Gemileri görüyorsunuz. Bunlar sondaj gemileri. Ayrıca iki tane de sismik var. Deniz altı ve kara tesislerinin inşasına da başladık ve bir kısmını da tamamladık. Sadece deniz yetmez dedik, kara da olacak. Bir zamanlar karada buluyorlardı, ondan sonra 'Burada bir şey yok' deyip betonu atıyorlardı. İşte biz şimdi onların hepsini yeniden hayata geçirdik.

Bu arada Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz, 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin yedi gün yirmi dört saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün, milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti."

Erdoğan, açacakları yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini beklediklerini söyleyerek, "Yaptığımız yeni keşfimiz, bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız." dedi.

Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberlerinin de daha önceki rezervle ilgili yeniden değerleme çalışması olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun üç boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'de yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Sahadaki üretim miktarımızı kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyecek. Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz.

Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız, iki tane sismik araştırmayla birlikte. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'te ve sonrasında da sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz."