Takatsubo myokardit adlı bir hastalık da... Kronik stres kalp krizine yol açar mı?
Kronik stres kalp krizine yol açar mı sorusu her daim cevabını arıyor...
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Kronik stres kalp krizine yol açar mı sorusu her daim cevabını arıyor...
Stres, kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden biridir. Stres anında salgılanan hormonlar kalp krizi gibi birçok kalp hastalığı tetikleyebildiği gibi var olan kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarının da şiddetini de artırır. İşte uzmanlardan kalple ilgili öneriler...
Kalp hastalıkları stresten uzak durmalıdır. Ayrıca son yıllarda strese bağlı kalp krizini taklit eden ve kalp yetmezliği bulgularına yol açan, üzüntü sonrası ortaya çıkan ve halk arasında kırık kalp sendromu olarak bilinen 'takatsubo myokardit' adlı bir hastalık da bildirilmiştir.
Modern yaşamın getirdiği kariyer baskısı, gelecek kaygısı, düzensiz uyku ve sürekli bir "yetişme" çabası, genç bedenleri sürekli bir "savaş ya da kaç" modunda tutuyor. Salgılanan stres hormonları (kortizol ve adrenalin) nabzı ve tansiyonu sürekli yüksek tutarak damar duvarındaki plakların çatlamasına zemin hazırlıyor.
Ailesinde 45 yaş altı erken kalp ölümü veya kalp krizi öyküsü olan gençler, her zaman daha büyük risk altındadır.
Hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kasının aşırı kalınlaşması) veya ritim bozuklukları (Brugada sendromu, Uzun QT sendromu gibi) gibi doğuştan gelen ve rutin muayenelerde gözden kaçabilen durumlar, gençlerde kriz veya ani ölüm nedeni olabiliyor.
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