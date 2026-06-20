Takatsubo myokardit adlı bir hastalık da... Kronik stres kalp krizine yol açar mı?

Stres, kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden biridir. Stres anında salgılanan hormonlar kalp krizi gibi birçok kalp hastalığı tetikleyebildiği gibi var olan kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarının da şiddetini de artırır. İşte uzmanlardan kalple ilgili öneriler...